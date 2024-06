PARIS SPORTIFS RUGBY. Toulon l'emporte, Toulouse décroche le nul, LES MEILLEURES COTES DE LA 26ÈME JOURNÉE

Les Parisiens affrontent les Toulonnais dans une rencontre déterminante pour une place en demi-finale. Paris est solide chez lui, mais Toulon est en grande forme. Qui s'imposera ?

Paris vs Toulon

Énorme enjeu autour de cette rencontre. Les Parisiens et les Toulonnais se battent pour une place directe en demi-finale. Les joueurs de la capitale ont l'avantage de recevoir. Mais les Varois tournent très bien en 2024 et particulièrement en cette fin de saison. Ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

Ils savent aussi gagner à l'extérieur avec trois succès. Mais les Parisiens ont été plusieurs solides cette année avec seulement deux revers en douze matchs joués à la maison. La question est de savoir si les Toulonnais veulent de cette place en demie. Actuellement troisièmes, ils peuvent aussi se satisfaire d'un barrage à la maison puisqu'ils ne peuvent pas être rejoints par les Rochelais ou les Racingmen.

La cote audacieuse : Toulon l'emporte à Paris, cote à 4,30

Créer un compte sur Winamax

Autre rencontre déterminante pour la suite de la saison. Le hasard du calendrier et des performances sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024 nous amènent à ce choc entre Rochelais et Franciliens pour le Top 6. Pour l'heure, les deux équipes sont dans le bon wagon. Mais leur avance ne leur permet pas de se tourner les pouces lors de cette ultime journée de la phase régulière.

La Rochelle comme le Racing 92, respectivement 5e et 6e, sont sous la menace de leur poursuivant. A savoir Perpignan et Castres, deux longueurs derrière les ciel et blanc et trois derrière les Maritimes. Deux formations qui seront en déplacement ce samedi. Du côté des Rochelais, on ne peut pas se permettre de perdre à la maison. On pourrait donc assister à une énorme surprise si d'aventure le Racing 92 ne se qualifie pas.

La cote audacieuse : 5,40 si le Racing 92 domine à la pause avant de voir La Rochelle l'emporter

Lyon vs Toulouse

Contrairement aux deux autres matchs, cette rencontre compte pour du beurre. Les champions de France et d'Europe sont assurés de participer aux demi-finales. Tandis que Lyon ne pourra pas être relégué. La qualification est également hors de portée des Lyonnais. Mais ça ne veut pas dire que cette partie ne sera pas sans intérêt

Côté lyonnais, on voudra relever la tête après la fessée reçue à Montpellier. Dans un stade plein, une première pour le club, il faut terminer la saison par une belle prestation. Et quoi de mieux qu'une victoire sur Toulouse. Des Toulousains qui certes n'ont également rien à perdre ni à gagner. Mais qui veulent conserver leur bonne dynamique. Les joueurs alignés ont l'occasion de marquer des points en vue des phases finales. Ils ne vont clairement pas jouer les touristes dans la capitale des Gaules.

La cote audacieuse : Match nul, cote à 15

Créer un compte Winamax



Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.