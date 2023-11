Paris, Castres ou le Racing 92, qui finira cette année 2023 en tête du classement du Top 14 ?

Égalité parfaite au sommet du classement du Top 14 ! Le Stade Français, Castres et le Racing 92 se partagent la première place, mais qui prendra le meilleur ?

La capitale bien représentée

Cela faisait bien des saisons, que les deux équipes parisiennes ne s'étaient pas retrouvées dans les premières places du Top 14. Habitué à batailler chaque année pour la qualification, le Racing 92 est désormais premier égalité, et montre un visage particulièrement positif lors de chaque sortie.

Pour le Stade Français, les dernières saisons n'ont pas été les plus flamboyantes de son histoire, mais une quatrième place l'année dernière à tout de même clôturée positivement l'aventure de Quesada àParis.

Lors du dernier exercice, les deux équipes voisines s'étaient affrontées en quart de finale, et les ciel et blanc avaient réussi à prendre le meilleur, 20-33. Le week-end dernier, rebelote, car le Racing s'est imposé pour la huitième fois de suite à Jean-Bouin en Top 14.

Avec 23 points, les deux clubs ont quatre points d'avance sur le dernier qualifié qui est Clermont, et sont déjà en train de construire une future qualification.

Castres sera encore là cette saison

Le CO est un des clubs majeurs du Top 14 ces dernières saisons, et adore être dans la peau de l'outsider. Cette position a été la bonne en 2018, avec le titre du Bouclier de Brennus, et également en 2022 où Pierre-Henry Broncan avait amené ses hommes jusqu'en finale.

Cette fois-ci, Jeremy Davidson réalise un excellent début de saison, et vient de cocher une des cases les plus importantes de son agenda annuel, le derby à domicile contre le Stade Toulousain.

En effet, les Tarnais sont venus à bout des Toulousains, plutôt facilement à vrai dire, et ne sont pas passés loin de prendre le point de bonus offensif.

Comme chaque année, le CO jouera aux trouble-fête jusqu'à la fin de la saison, et se positionne déjà comme un candidat sérieux à la qualification. Ce dernier compte le même nombre de points que ses deux homologues de la capitale.

Un calendrier presque similaire

Indéniablement, le Stade Français possède le calendrier le moins avantageux parmi les trois équipes du haut de tableau. Après le revers à domicile contre le Racing 92, les Parisiens seront de retour dès samedi prochain, sur la pelouse du Hameau, face à Pau. Les Palois sont quatrièmes et invaincus à domicile. Ils n'ont qu'un point de retard sur Paris. Le Stade Français devra ensuite recevoir Toulouse avant la trêve européenne.

Ensuite, le Racing 92 a un calendrier des matchs plus avantageux et après le succès hors de ses bases, le club francilien recevra La Rochelle. Les Maritimes ne sont pas au meilleur de leur forme. Avant de recevoir les Harlequins, le Racing 92 se déplacera à Clermont, qui a concédé une défaite à la maison contre Toulon.

Pour finir, Castres aura fort à faire. Les Tarnais joueront sur la pelouse de Mayol ce week-end, avant de recevoir une dangereuse équipe de Lyon.

