Oyonnax – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier choc de ProD2 ?

La ProD2 reprend enfin ses droits avec une affiche qui nous fait saliver ! Le dernier finaliste, Grenoble, se déplace sur la pelouse d'un autre candidat à la montée : Oyonnax.

La Pro D2 reprend ce vendredi avec un choc régional pour ouvrir la saison. Le FC Grenoble se déplace sur la pelouse de Charles-Mathon pour défier l’US Oyonnax dans un "derby" qui promet déjà des étincelles.

🏃🏾‍♂️ 𝑃𝑎𝑟𝑓𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒, ce lundi nos Oyomen se sont entraînés à Mathon. Grosse séance ! pic.twitter.com/Rl9tAgWqEj — Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) August 26, 2025

Les deux équipes veulent se placer rapidement dans les premières places du classement d'un championnat qui ne fait aucun cadeau. Cette année encore, le niveau des équipes sur la ligne de départ parait plus resserré que jamais.

Un FC Grenoble pas verni

Les Grenoblois restent sur une énorme déception avec un troisième échec consécutif dans la course à la montée, ce qui leur vaut le surnom de « Clermont de la Pro D2 ».

Mais Patrick Goffi et son groupe veulent relancer une dynamique et frapper fort d’entrée.

𝐋𝐞 𝐅𝐂 𝐆𝐫𝐞𝐧𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐑𝐮𝐠𝐛𝐲 𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐢𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝟐𝟓-𝟐𝟔 🔴🔵



Antonin Berruyer sera le capitaine des Rouge & Bleu, et José Madeira, Tommy… pic.twitter.com/4bPwll3oD5 — FC Grenoble Rugby #AllezFCG (@FCGrugby) August 20, 2025

Problème : en face, les Oyomen ont soif de revanche après une saison galère, ponctuée par une 12e place et un maintien arraché dans la douleur. Les supporters d’Oyo, galvanisés, ne parlent que d’une chose : faire mieux, et ça passe par une victoire face au voisin grenoblois.

Grenoble reste sur deux victoires face à Oyonnax la saison dernière, mais un match à Mathon reste toujours piégeux. Ce premier test dira rapidement si les ambitions des uns et des autres sont crédibles.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Oyonnax – Grenoble ?

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 29 août à 21h au stade Charles-Mathon. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport.