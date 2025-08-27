Oyonnax – Grenoble : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le premier choc de ProD2 ?
Oyonnax-Grenoble était déjà l'affiche de la finale du championnat 2023 ! crédit photo : screenshot Canal +
La ProD2 reprend enfin ses droits avec une affiche qui nous fait saliver ! Le dernier finaliste, Grenoble, se déplace sur la pelouse d'un autre candidat à la montée : Oyonnax.

La Pro D2 reprend ce vendredi avec un choc régional pour ouvrir la saison. Le FC Grenoble se déplace sur la pelouse de Charles-Mathon pour défier l’US Oyonnax dans un "derby" qui promet déjà des étincelles.

Les deux équipes veulent se placer rapidement dans les premières places du classement d'un championnat qui ne fait aucun cadeau. Cette année encore, le niveau des équipes sur la ligne de départ parait plus resserré que jamais.

Un FC Grenoble pas verni

Les Grenoblois restent sur une énorme déception avec un troisième échec consécutif dans la course à la montée, ce qui leur vaut le surnom de « Clermont de la Pro D2 ».

Mais Patrick Goffi et son groupe veulent relancer une dynamique et frapper fort d’entrée.

Problème : en face, les Oyomen ont soif de revanche après une saison galère, ponctuée par une 12e place et un maintien arraché dans la douleur. Les supporters d’Oyo, galvanisés, ne parlent que d’une chose : faire mieux, et ça passe par une victoire face au voisin grenoblois.

Grenoble reste sur deux victoires face à Oyonnax la saison dernière, mais un match à Mathon reste toujours piégeux. Ce premier test dira rapidement si les ambitions des uns et des autres sont crédibles.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Oyonnax – Grenoble ?

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 29 août à 21h au stade Charles-Mathon. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+ Sport

