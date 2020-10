On prend le pouls de la presse étrangère avant le choc Exeter vs Racing 92

Outre-Manche, on est comme en France, on attend avec impatience cette opposition de style entre Exeter et le Racing 92.

Cette finale de Champions Cup entre Exeter et le Racing 92 est fascinante à plus d'un titre. En premier lieu, elle accouchera d'un champion inédit. Ce qui, il faut l'avouer, fait souffler un vent nouveau sur cette compétition. Revoir le Leinster ou les Saracens l'emporter n'aurait pas passionné grand monde au-delà du fait que ces deux équipes auraient ajouté une ligne de plus à leur palmarès déjà énorme. Mais avant de savoir qui des Franciliens ou des Chiefs inscrira son nom pour la première fois sur le trophée, il va falloir jouer ce match à Bristol. Et pour le site anglais Skysports, ce sera une opposition de style. Il y a certes du talent de part et d'autre et chacun est plaisant à regarder mais d'une manière différente. "Les Chiefs sont réputés depuis longtemps pour leur approche pragmatique. Une mêlée dominante basée sur la précision, le contrôle et la structure." Les Tricolores ont aussi un pack solide mais comme leur nom l'indique, leur jeu est plus "fait de courses faites de offloads, de jeux au pied et de désordre." Deux gros collectifs, des stars au sommet de leur art, cette finale s'annonce bouillanteUne chose est sûre, il y aura de beaux duels à suivre. "Le camp qui pourra atténuer les talents et les forces de l'autre, tout en prospérant par lui-même, devrait remporter la victoire." Du côté du Telegraph, on résume le sort du match à savoir "si l'organisation, la patience et l'équilibre d'Exeter peuvent triompher contre le chaos organisé du Racing." Le journal d'évoquer comment en une action, Finn Russell et Virimi Vakatawa ont fait basculer la demi-finale face aux champions en titre. "Le problème des Saracens, c'est qu'ils n'avaient pas un essai transformé d'avance dans les dix dernières minutes." Ce qui avait qui donné juste assez de motivation aux hommes de Laurent Travers pour continuer d'attaquer. Pour le Telegraph, le scénario de cette finale sera différent et devrait sourire à Exeter, "une machine bien huilée" qui possède un banc suffisamment solide pour terminer le travail.

Ronan O'Gara Si Exeter est la meilleure équipe du monde, Virimi Vakatawa est sûrement l'arme offensive la plus meurtrière à l'heure actuelle aux côtés de Semi Radradra de Bristol.

Cependant, cette machine pourrait bien s'enrayer avec la pression d'une première finale. Cette pression, les Racingmen l'a connaissent bien. "Ce sera la troisième finale de la Coupe d'Europe du Racing et chaque défaite entraîne son lot de leçons vitales", constate vie l'Irish Examiner, la légende irlandaise Ronan O'Gara, membre du staff francilien lors du match perdu en 2016 face aux Saracens. Il estime que sous les ordres de Mike Prendergast, entraîneur de l'attaque, "il y a maintenant un cadre solide et approprié dans leur jeu. Il y a une culture différente. La friabilité a été en grande partie éradiquée." Mais ce qui est toujours là dans les rangs du Racing, c'est Henry Chavancy. "Il est le coeur du club", le joueur que les autres suivent n'importe où. Ce samedi, il sera titulaire face aux Chiefs et ce n'est pas une surprise. "Il représente le meilleur de l'ancien et du nouveau Racing". Un Racing qui est prêt pour décrocher son premier titre européen... tout comme peut l'être Exeter.