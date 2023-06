On a suivi Cameron Woki pendant le barrage : a-t-il marqué des points avant la Coupe du monde ?

Le Racing s’est imposé très péniblement sur la pelouse du Stade Français. Pendant le match, on a scruté Cameron Woki qui jouait gros.

Du bleu, du blanc et abondamment de rose, le premier match de barrage de cette saison entre le Stade Français et le Racing 92 a vu Cameron Woki être titulaire en 3e ligne. Lui qui a perdu sa place de titulaire au sein du XV au détriment de Thibaud Flament jouait gros en vue de la prochaine Coupe du monde. Et malheureusement, l’ancien de Bordeaux-Bègles n’a pas été à la hauteur de la rencontre.

Cameron Woki challenge réussir à être visible dans un match de rugby pour la première fois depuis un an — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) June 3, 2023

Quelques bons plaquages comme sur Morgan Parra en fin de match, un contre en touche et un grattage primordial en fin de première période qui n’a pas empêché le Stade Français d’inscrire un essai de pénalité. À part ça, Cameron Woki a presque été invisible pendant cette rencontre. Très peu de ballons à se mettre sous la dent, il a clairement perdu de sa superbe depuis qu’il a rejoint le club francilien au début de la saison.

Le troisième ligne polyvalent connaît une saison très compliquée. Avec 18 matchs de Top 14, l’international tricolore n’a pas inscrit le moindre essai sous le maillot du Racing lors de cet exercice. Absent au moment du dernier Tournoi des 6 Nations, il va devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire dans le XV de France.

Flament, la troisième ligne

Comment Cameron Woki pourrait retrouver une place de titulaire avec les Bleus. On sait que Fabien Galthié n’aime pas faire tourner quand son équipe roule sur tout le monde. Thibaud Flament longtemps considéré comme un ovni, est désormais sur une autre planète. Impossible de l’enlever en seconde ligne, lui qui a justement profité de l’absence de Cameron Woki pour s’imposer en tant que titulaire. C’est d’ailleurs le seul avant à avoir disputé l’entièreté du Tournoi, à savoir 400 minutes. Preuve que Fabien Galthié a une confiance aveugle en lui.

Vous êtes prêts à voir Woki titulaire à la Coupe du monde alors que Macalou aura juste le droit de jouer l'Uruguay ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) June 3, 2023

Bien plus en vue que lui, Sekou Macalou a été très bon cet après-midi face au Racing. Il pourrait même être devant lui dans la hiérarchie des Bleus. En tout cas, Sekou Macalou est un des hommes forts du Stade Français depuis de nombreuses saisons. Il a eu très peu de chances d'exploiter son talent sous le maillot du XV de France, mais il pourrait en avoir plus au vu de ses prestations dignes de ce nom.



VIDEO. Top 14. Damian Penaud ''chambre'' Woki après la victoire de l'ASM, sa réaction est hilarante !