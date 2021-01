Ollivon dégage les siens à la 80e... mais se troue complètement [VIDÉO]

Charles Ollivon s'est essayé au jeu au pied dans un moment crucial. Tout se termine bien, heureusement pour Toulon.

Ce dimanche soir, Toulon s'est imposé sur la pelouse du Racing 92 sur le score de 29 à 23, et dans un match complètement fou. Si on a pu voir des essais magnifiques, des offloads et du jeu, on a aussi pu voir des boulettes. Après celle de Virimi Vakatawa dans l'en-but, qui commet un en-avant (bien aidé par Gabin Villière), c'est au tour d'un Toulonnais plus tard de s'illustrer.

La mêlée toulonnaise après le temps réglementaire se joue et se fait secouer par le Racing 92. Anthony Meric introduit et se place pour que son numéro 8, Charles Ollivon, fasse la passe afin de dégager en touche. Ça, c'est le plan sur le papier. En pratique, le capitaine français décide de lui-même dégager le ballon en touche. Première surprise. Mais c'est encore sur le papier. Son coup de pied est complètement dévissé et termine dans ses 5 mètres, 40 mètres en amont. Sans la vigilance de Serin, les Racingmen pouvaient faire basculer le match sur une petite erreur de jeu au pied. On n'en veut pas à Charles Ollivon, les trois-quarts ne savent pas sauter en touche (hormis Léo Berdeu).

Merci à Greub1 pour les Gifs.

Le résumé complet