[OFFICIEL] Challenge Cup - Une poule unique à 14 pour la saison 2020/2021

Nouveau format pour les Coupes d'Europe 2020/2021. 14 clubs joueront la Challenge Cup. On connaît déjà les équipes qualifiées.

[OFFICIEL] Champions Cup : Nouveau format pour 2020/2021, on connaît les qualifiés du Top 14Le Comité directeur de l’EPCR a validé à l’unanimité un nouveau format pour la saison 2020/2021 de Coupe d'Europe. 24 clubs joueront la Champion Cup et 14 débuteront la Challenge Cup. A raison de six clubs de TOP 14, quatre clubs de Premiership et quatre clubs de PRO14 dans une poule unique. Nul besoin de faire un tirage au sort donc. "Le tournoi se jouera sur huit week-ends, dont quatre journées de phase préliminaire. Là encore, les clubs d’une même ligue ne joueront pas les uns contre les autres", explique le communiqué de l'EPCR. Par la suite, les formations qui ne sont pas qualifiés pour les quarts de finale de la Champions Cup seront reversés en 8e de finale la "petite" Coupe d'Europe. Ils y retrouveront les huit équipes les mieux classées après la phase de poule.

Notez que le sort de Castres n'est pas encore fixé. En effet, l'EPCR de préciser que : "S’il n’est pas déjà classé premier, alors le vainqueur 2020 de la Champions Cup deviendra le club classé deuxième de sa ligue. S’il n’est pas déjà qualifié pour la Champions Cup, alors le vainqueur 2020 de la Challenge Cup prendra la place du club classé huitième de sa ligue." Le CO, 10e du Top 14 avant l'arrêt de la saison 2019/2020, pourrait se qualifier pour la Champions Cup en remportant la Challenge Cup.