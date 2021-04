NRL. La nouvelle règle censée préserver la santé des joueurs doit-elle évoluer avant sa possible arrivée à XV ?

Mise en place récemment, la règle pose déjà question. Pas sûr que celle-ci fasse la navette entre les deux rugbys.

On le sait, le rugby à XV n’en finit pas de copier s’inspirer du rugby à XIII pour faire évoluer son jeu, ses règles et favoriser le spectacle. Les exemples sont nombreux et la tendance n’est pas près de s’inverser si on en croit les dernières évolutions mises en place dans le Super Rugby.

Le Super Rugby Aotearoa innove avec la mise en place de nouvelles règles révolutionnairesSeulement, pas sûr que la dernière règle mise en place en NRL fasse craquer les quinzistes, tant elle ne semble pas convaincre au sein même du championnat réunissant les meilleures équipes de la planète… Mise en place au début du mois d’avril, en cours de saison, elle permet d’avoir un joueur supplémentaire sur le banc (18 joueurs au lieu de 17). Le but est de préserver la santé des joueurs, puisque l’entrée de ce 18e joueur n’est autorisée que dans deux cas :

si trois joueurs d’une même équipe quittent définitivement la pelouse, suite à un protocole commotion

si un joueur est victime d’un jeu dangereux, et que son adversaire reçoit un carton jaune ou rouge

Jusque-là, rien de négatif. Mais sur le compte NRL Physio, Brian Seeney (kinésithérapeute spécialiste de la NRL) rappelle que sur les 1500 derniers matchs de NRL, seulement deux ont été impactés par trois protocoles non réussis par les joueurs d’une même équipe.

Déjà une évolution de la règle ?

Pour le site australien News, cette règle n’est pas encore assez claire et devrait évoluer, voire “s’étendre”. L’exemple mis en avant, c’est ce match opposant les Gold Coast Titans face aux Newcastle Knights. Une rencontre marquée par le KO de Phillip Sami après une percussion à l’épaule de Tyson Frizell. Si ce dernier est sanctionné d’un carton, les Titans auraient pu bénéficier de leur joueur supplémentaire, ce qui n’a pas été le cas.

News d’expliquer que la règle n’est peut-être pas assez claire sur des actions où la faute ne paraît pas claire et évidente, ne justifie pas un carton jaune, mais entraîne tout de même la sortie sur blessure d’un joueur… Alors, pourrait-elle évoluer dans les semaines à venir ? Et à terme, imaginez-vous qu’elle puisse arriver chez les quinzistes ?