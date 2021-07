Non, la jauge n'aurait pas été respectée pour le derby d'accession entre Biarritz et Bayonne

Le journal Sud Ouest rapporte les conclusions de l'enquête menée par le commissariat de Bayonne.

On parlera de ce match pendant dix, cinquante ou cent ans. Totalement fou. En barrage d'accession au TOP 14, le Biarritz Olympique a validé son ticket pour l'élite en battant son rival basque, l'Aviron Bayonnais. Au terme, non pas des 80 minutes réglementaires ou des prolongations, mais d'une séance de tirs au but fatale aux Bleu et Blanc d'Aymeric Luc, buteur malheureux.

VIDEO. Top 14. Revivez l'irrespirable séance de tirs au but entre Biarritz et BayonneL'histoire aurait pu être belle, mais elle s'est poursuivie en coulisses avec cette jauge de spectateurs non respectée, dans les tribunes du stade Aguiléra. Selon le journal Sud Ouest, l'enquête a bien établi que "le nombre de billets vendus pour le match était plus important que la jauge autorisée." Soit "6582 billets vendus ou distribués, auxquels viennent s’ajouter des personnes accréditées" contre une jauge fixée à 5000.

Et maintenant, quelles sanctions ? Le journal rapporte qu'une "enquête sur une éventuelle mise en danger d’autrui, le non-respect du pass sanitaire et des gestes barrières, et les possibles infractions à la vente d’alcool" est menée par le commissariat de Bayonne.