Nicolas Gigot, jeune joueur de l'USBPA, est décédé

Le jeune espoir de Bourg-en-Bresse Nicolas Gigot est décédé la nuit dernière d'une "maladie fulgurante" a annoncé sa famille.

Il avait été victime le 16 juin dernier d'un malaise avant de plonger dans le coma. Le jeune espoir de Bourg-en-Bresse Nicolas Gigot est décédé des suites d'une maladie fulgurante. Sa famille déclare que "Nicolas n'a malheureusement pas remporté son combat contre cette saloperie de maladie fulgurante, il s'est éteint paisiblement cette nuit après 32 jours de lutte acharnée, entouré de ses proches". Lors d'un footing, Nicolas a été victime d'hyperthermie et d'hépatite fulugurantes. Son état s'aggravait de jour en jour malgré son coma artificiel. Le jeune joueur avait subi une greffe du foie et l'amputation de ses jambes pour espérer et augmenter ses chances de survie.

⚫️[Carnet Noir]



C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris la disparition de notre joueur Espoir, Nicolas Gigot, qui luttait pour sa vie depuis plus d'un mois



🙏 Toutes nos pensées accompagnent sa famille



👉 https://t.co/Q927tyCM8c#VioletUnJourVioletToujours pic.twitter.com/WpdqHECta9 — USBPA Bourg Rugby 🐔 (@USBPA_Rugby) July 18, 2020

La famille du rugby a apporté son soutien au joueur et continuera de le faire. Nicolas était impliqué dans le club et dans un tournoi de rugby à 5 qui rentrait dans le cadre de sa formation en management et commerce. Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses proches.