Neige, températures négatives : comment la météo peut-elle perturber France vs Argentine ?

La neige a quelque peu perturbé la préparation du match face à l’Argentine, ce jeudi. En sera-t-il de même vendredi ?

Bonsoir, c’est Catherine Laborde. En ce jeudi 21 novembre, anniversaire de Paul Boudehent, la météo ne lui a pas procuré de quoi aller profiter du bon air de la région parisienne.



En effet, depuis le milieu de la matinée, la neige tombe sans discontinuer à Paris et en Île-de-France, ce qui perturbe fortement la circulation. Mais aussi l’approche du France vs Argentine qui nous attend ce vendredi soir. Car si les Parisiens s’amusent un à un à partager les magnifiques clichés de la capitale couverte d’un drap blanc, cela ne fait pas forcément les affaires des Bleus, ni des amateurs de beau jeu.

VIDEO. Avant Dupont, il y avait Isgro et ses cuisses de pistards : qui est le nouvel atout physique des Pumas ?En début d’après-midi, malgré un froid glacial (1 degré, ressenti -6) les Tricolores ont tout de même respecté le traditionnel entraînement du capitaine, au stade de France. Évidemment, les Bleus n’ont pas pris de grands risques durant cette courte séance, en prenant le soin d’éviter tout passage par le sol. Antoine Dupont était d’ailleurs le tricolore le plus couvert de tous, quand Thomas Ramos et les buteurs ont malgré tout fair chauffer leur pied face aux perches.

Quid de demain ?



Bien évidemment, à l’heure d’écrire ces lignes, chacun des acteurs de près ou de loin de cette rencontre espère que la météo soit plus clémente, demain soir au Stade de France.

Qu’en dit Météo France ? Ce vendredi, sur Paris, un peu de neige devrait à nouveau retomber en début de matinée, avant de laisser place à une pluie fine jusqu’à midi.

Puis, des éclaircies devraient faire leur apparition dans le ciel parisien et aux alentours. Suffisant pour laisser à la pelouse le temps de bien sécher ? On l’espère.

Parce que le mercure, lui, ne s’élèvera jamais bien haut, et devrait afficher 2 à 3 degrés aux alentours des 21h, pas plus. En espérant que nos Bleus réchauffent cette ambiance glaciale, pour la dernière réception de l’année civile…