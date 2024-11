Dans la forme de sa vie, le magicien Juan Cruz Mallia va-t-il jouer un mauvais tour à ses potes de Toulouse ?

Le Toulousain Juan Cruz Mallia est au sommet de son art, en ce moment. Et le XV de France devra évidemment s’en méfier, même si 8 Stadistes seront là pour prédire ces faits et gestes.

Combien en retrouvera-t-il, au juste ? Ce vendredi soir, sur la pelouse du Stade de France qu’il connaît bien pour y avoir remporté 2 bouclier de Brennus, Juan Cruz Mallia jouera face à 8 Toulousains. Une première pour lui, qui n’a jamais affronté le XV de France, malgré ses 37 sélections avec les Pumas.

Mallia, l’homme qui marchait sur l’eau

D’autant que "Juanchi" est dans la forme de sa vie. Depuis l’an dernier, il a clairement franchi un pallier avec Toulouse (10 essais la saison passée !) et s’est imposé comme le couteau suisse par excellence d’Hugo Mola. Ailier pour les grandes occasions, ouvreur lors des doublons et parfois arrière lorsque le numéro 15 est dépourvu de Ramos, Kinghorn et Capuozzo, Mallia peut tout jouer, du 10 au 15.

Mais c’est bel et bien dans le fond du terrain qu’il brille avec l’Argentine. Auteur d’un Rugby Championship de très bonne facture, il a ensuite enchaîné par 1 mois de très haute volée avec le Stade Toulousain, avant de martyriser l’Italie puis l’Irlande, d’inspirations et de chevauchées dont il a le secret. Si ça ne tenait qu’à nous, son exploit personnel de 50 mètres à Dublin aurait d’ailleurs été nommé parmi les prétendants à l’essai de l’année…

Adoubé par Imhoff

Si bien qu’au pays, Mallia demeure désormais l’une des vedettes de la balle ovale. Titulaire dans l’un des plus grands clubs du monde, toujours à tenir là baraque contre vents et marées en sélection, les légendes des Pumas y vont de leurs plaidoyers concernant le Toulousain de 28 ans.

"Ce mec, il anticipe tout. Il est en avance sur tout le monde. Il ne fait que 84 kilos (89, NDLR.) mais il peut jouer partout. Il me fait penser à Juan Martin Hernandez et c’est une aubaine pour notre équipe nationale, pour les jeunes. Mon fils va grandir en regardant jouer Mallia et je suis fier de ça", analysait Juan Imhoff dans le dernier épisode du BastaShow cette semaine.

Alors, "l’homme que tous les entraîneurs aimeraient avoir dans leur effectif" rendra-t-il à nouveau les Pumas fiers, vendredi soir ? Nul doute que les Toulousains useront de leur expérience commune pour tout faire pour éviter cela. Parce qu’une fois n’est pas coutume…