RUGBY. Mallia, Delguy, Sclavi, les Pumas comptent sur leurs ''Français'' pour battre les Bleus

À deux jours du dernier choc de la tournée d'automne, l'Argentine a annoncé sa composition d'équipe pour affronter les Bleus, avec 10 joueurs évoluant en Top 14.

Ce vendredi soir, au Stade de France (coup d'envoi à 21h10), l'Argentine affrontera le XV de France pour conclure la tournée d'automne. Le sélectionneur Felipe Contepomi a dévoilé une équipe qui fleure bon le Top 14, avec pas moins de dix joueurs évoluant dans notre championnat.

Un parfum bien français chez les Pumas

Comme à leur habitude, les Argentins s’appuient sur leur colonie française pour rivaliser avec les Bleus. Le pilier rochelais Joel Sclavi, le deuxième ligne bordelais Guido Petti et le Perpignanais Joaquin Oviedo figurent dans un pack qui ne manquera pas de puissance. À l’arrière, les talents toulousains et clermontois seront à l’honneur avec Juan Cruz Mallia en 15 et Bautista Delguy sur une aile.

Un seul changement majeur

La seule modification par rapport à la courte défaite en Irlande (22-19) se situe à la charnière, où Gonzalo Garcia remplace Gonzalo Bertranou au poste de demi de mêlée. Contepomi a ainsi opté pour un joueur au profil plus dynamique pour tenter de déstabiliser la défense française, pourtant bien en place face aux All Blacks.

Sur le banc, on note également les retours de deux joueurs clés : Marcos Kremer, qui apportera toute son agressivité en troisième ligne, et Mateo Carreras, prêt à dynamiter les défenses lorsqu’il entrera en jeu.

Sclavi vs. Atonio

Cette rencontre sera également l’occasion de suivre un match dans le match. Joel Sclavi, pilier du Stade Rochelais, croisera la route de son coéquipier maritime Uini Atonio. Ce sera un duel particulier, ils se connaissent par cœur, mais ne se feront aucun cadeau.

Avec leur talent et leur combativité, les Pumas espèrent bien accrocher une victoire de prestige face aux Bleus, mais la tâche s’annonce rude. Si l’Argentine a souvent posé des problèmes au XV de France, la dernière victoire des Sud-Américains en terres françaises remonte à 2014.

Cependant, les hommes de Felipe Contepomi ont récemment tenu tête aux Tricolores, notamment lors du 2ᵉ test de la tournée d’été. Les Pumas l’avaient emporté (33-25) dans un contexte marqué par les polémiques au sein du groupe France.