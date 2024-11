Le XV de France sans Alldritt mais avec Ollivon et une ligne arrière flamboyante pour dompter l’Argentine

Atonio et Cros boostent les Bleus : Pour affronter l'Argentine, Galthié écarte Alldritt et repositionne Ollivon en 8. Une compo ambitieuse pour conclure l’année en beauté.

Le XV de France s'apprête à affronter l'Argentine ce samedi dans un test-match attendu. Fabien Galthié et son staff ont dévoilé une composition marquée par le retour de plusieurs cadres, mais aussi par une décision forte concernant Grégory Alldritt.

Blessés lors des précédents matchs, Uini Atonio et François Cros reprennent leur place dans le XV de départ. Atonio retrouve son poste de pilier droit pour renforcer la mêlée tricolore. François Cros, lui, complète une troisième ligne solide aux côtés de Charles Ollivon et le puissant Boudehent.

Ollivon repositionné en numéro 8

La grande surprise de cette composition réside dans le choix d’Ollivon en troisième ligne centre. Un repositionnement justifié par son expérience et sa capacité à mener le jeu. Galthié semble vouloir profiter de son profil complet face à une équipe argentine redoutable dans le combat.

Habitué à être incontournable dans la troisième ligne, Grégory Alldritt est envoyé en tribunes. Un choix qui peut surprendre, mais qui peut s’expliquer par une possible baisse de régime. Galthié a préféré miser sur un Ollivon en pleine forme et un Cros capable de gratter des ballons décisifs.

Antoine Dupont conserve le brassard et mènera une charnière qu’il forme avec Thomas Ramos comme c'est le cas depuis le début de la tournée. Leur connexion sera essentielle pour mettre en place le jeu dynamique des Bleus. Derrière eux, un triangle arrière explosif avec Barré, Villière et Bielle-Biarrey promet de l’électricité sur chaque ballon. Notez que Buros, titulaire contre les All Blacks, n'est pas sur la feuille de match. C'est le Parisien Barré qui revient après son match contre le Japon.

Des Pumas à ne pas sous-estimer

Face à une équipe argentine accrocheuse, et pas seulement en mêlée et dans les phases de contact, les Bleus devront se montrer disciplinés et précis. L’absence d’Alldritt pourrait ajouter une pression supplémentaire sur les cadres mais aussi sur le jeune Gazzotti, présent sur le banc des finisseurs.

Ce match face aux Pumas est une occasion pour les Bleus de confirmer leurs ambitions et de finir l’année sur une note positive. Avec ces ajustements, Galthié espère trouver le juste équilibre pour venir à bout d'Argentins qui ont bousculé l'Irlande le week-end dernier. Réponse vendredi sur le terrain.