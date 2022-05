RUGBY. Décès de Meafua : les analyses toxicologiques confirment la thèse de l'accident

Les analyses toxicologiques du corps de Kelly Meafua dévoilées ce vendredi ont confirmé la thèse de l’accident.

Il y a trois semaines, le rugby mondial pleurait la soudaine disparition du troisième ligne de Montauban, Kelly Meafua. Après avoir fêté le dernier match de la saison à domicile en boite de nuit, au petit matin, le corps de Kelly Meafua avait été retrouvé sans vie dans le Tarn. Selon plusieurs témoins, le joueur montalbanais se serait jeté d’un pont proche de l’établissement de nuit où il était auparavant. La thèse de l’accident était alors jusque-là privilégiée et les analyses toxicologiques dévoilées aujourd’hui viennent confirmer cette piste.

Pro D2. Montauban. Après le décès de Kelly Meafua, le président de l'USM alerte sur les dangers des troisièmes mi-tempsCes analyses ont révélé qu’au moment de sa mort, le joueur samoan était fortement alcoolisé avec exactement 2,34g d’alcool par litre de sang. En plus de l’alcool, les analyses toxicologiques ont démontré que le Montalbanais avait également consommé de la cocaïne peu de temps avant sa mort. Après l’audition des témoins et les résultats des analyses, le parquet de Montauban a décidé de classer l’affaire sans suite pour « absence d’effraction ». Joint au téléphone par France 3 Région, Bruno Sauvage, le procureur de la République de Montauban, a confirmé qu’il ne s’agissait ni n’un suicide, ni d’un acte criminel, mais plutôt d’« un geste personnel, une sorte de défi sur sa capacité ou non à sauter du pont », avant de rajouter : « Un accident dramatique, en somme. »