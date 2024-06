Mondial U20. De Reus à Castro-Ferreira, les Bleuets envoient du lourd pour rêver d’un nouveau titre

Champion du monde en titre, le XV de France U20 envoie de nombreux joueurs bien connus du Top 14 pour rêver d’un nouveau sacre mondial.

Trois titres consécutifs. Depuis 2018, les Bleuets ne laissent que des miettes aux autres jeunes pousses du globe. Pour préparer un potentiel nouveau sacre en coupe du monde U20, les Bleuets envoient un contingent d’exception en Afrique du Sud, du 29 juin au 19 juillet.

Venue de Pro D2 et Top 14, l'expérience des jeunes

Sébastien Calvet et son staff ont appelé 30 joueurs, dont certains anciens champions du monde U20. En tout, on retrouve 10 joueurs déjà sacrés lors de l’édition 2023, soit un tiers du groupe.

Dans le pack, Thomas Duchene, Lino Julien, Thomas Lacombre, Barnabé Massa, Brent Liufau, et Mathis Castro-Ferreira vont essayer d’obtenir une nouvelle médaille. Au niveau des lignes arrières, Léo Carbonneau, Hugo Reus, Maxence Biasotto et Mathis Ferté sont ceux qui partagent la même ambition.

Recette miracle de la jeune génération tricolore, la plupart de ses joueurs ont déjà fait leurs armes en professionnel. Par exemple, la charnière Carbonneau-Reus compte pas moins de 36 matchs en cumulés cette saison. Le demi de mêlée a même été le titulaire du CA Brive cette saison en Pro D2 (27 matchs), quand l’ouvreur a été le remplaçant privilégié d’Antoine Hastoy, durant une bonne partie de la saison (19 matchs).

Dans le pack, certaines têtes d’affiches ont d’ores et déjà crevé l’écran. Le plus visible de tous est sûrement le jeune troisième ligne Mathis Castro-Ferreira qui évolue à Toulouse. Durant l’hiver, ce dernier a préféré rester avec les Rouge et Noir pour obtenir du temps de jeu en Top 14. Un pari réussi, car il compte pas moins de 9 essais en 15 apparitions avec le Stade Toulousain.

Parmi les absents, on relève que le jeune Simeli Daunivucu a été appelé avec le XV de France de Fabien Galthié pour la tournée en Argentine et en Uruguay. L’impressionnant Patrick Tuifua, blessé, manque aussi à l’appel. Néanmoins, ce dernier aurait certainement été appelé avec Fabien Galthié, dans le cas où il aurait été apte à jouer.

Pour cette édition 2024 de la Coupe du monde U20, les Bleus se retrouvent dans la poule A, aux côtés de l’Espagne, la Nouvelle-Zélande et le pays de Galles. Les Bleus lanceront la danse face aux Ibériques (29 juin, 14h), puis enchaîneront avec les Océaniens (4 juillet, 16h30) et termineront la phase de groupe face aux Britanniques (9 juillet, 14h).

