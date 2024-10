''Mon temps est passé'' : Malgré un retour en trombe, Teddy Thomas lucide sur sa situation en Bleu

Rayonnant face à Bordeaux pour son retour de blessure, Teddy Thomas peut-il créer la surprise dans le groupe France pour la tournée de novembre ?

Au cœur de la victoire de La Rochelle sur l’UBB ce dimanche soir, un homme a surnagé. Lui ? Teddy Thomas, évidemment.

A son aise durant 58 minutes et surtout auteur de deux essais d’ailier, c’est pourtant au centre que TT jouait ce week-end. Comme au mois de septembre face à Toulouse, match lors duquel il avait également inscrit un doublé assez sensationnel.

Alors, à quelques heures de l’annonce du groupe des 42 sélectionnés pour préparer la tournée de novembre, l’homme aux 28 capes en Bleu a-t-il une chance d’en être ? D’après ses propres dires, non.

C’est quelque chose qui ne me traverse plus l’esprit, avoue-t-il au Midi Olympique. Il y a vraiment les qualités nécessaires dans le groupe de l’équipe de France pour pouvoir – je ne vais pas dire se passer de moi mais –, ne pas m’appeler.

Et de poursuivre : "Je n’ai plus du tout ma place dans cette équipe de France comme je l’ai dit pas mal de fois déjà en début de saison mais si on doit m’appeler pour être partenaire d’entraînement ou quoi que ce soit, aider le groupe, je le ferai bien évidemment (sourire). Parce que c’est toujours un privilège de monter à Marcoussis. Mais je suis complètement lucide sur la situation : mon temps est passé."

Auteur d’un début de saison contrasté par une blessure mais excellent à chaque fois qu’il fut sur le terrain, Thomas ne reviendra-t-il donc jamais en Bleu ? Plus sélectionné depuis 2021 par Fabien Galthié et sur le déclin durant ses 2 premières saisons à La Rochelle, il semble être lucide sur sa situation, à 31 ans aujourd’hui.

Même si sa forme du moment couplée à la blessure de Depoortère et la probable suspension de Moefana pourrait créer quelque chose d’aussi inattendu que ses appuis, dans ce groupe des 42…