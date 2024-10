XV DE FRANCE. Sans Moefana et Depoortère, le casse-tête de Fabien Galthié

Yoram Moefana et Nicolas Depoortère indisponibles, les options s’ouvrent au centre du XV de France et les possibilités sont multiples pour le sélectionneur.

Dimanche, Yoram Moefana a écopé d’un carton rouge face à La Rochelle, ce qui le privera d’au moins une partie de la Tournée de novembre avec le XV de France. C’est un nouveau coup dur pour les Bleus après la blessure de Nicolas Depoortère (fracture orbitaire), absent six semaines.

Ce dernier devait avoir une place de choix au centre de l’attaque des Tricolores, après avoir terminé le Tournoi des Six Nations 2024 à une place de titulaire. Après sa blessure, c’est logiquement son partenaire en club qui devait hériter de sa place, finalement, il n’en sera rien.

Laissant deux sièges vides dans le groupe des 42 et une place de titulaire vacante aux côtés de Gaël Fickou, penchons-nous sur les choix qui s’offrent à Fabien Galthié pour affronter le Japon, les All Blacks et l’Argentine.

Sur la feuille de match

Depoortère titulaire, Moefana remplaçant de luxe grâce à sa polyvalence, l’absence des deux hommes laisse potentiellement deux places sur la feuille de match. Pour les remplacer, deux noms sortent du lot.

Le scénario le plus probable est que Gaël Fickou garde son numéro 13, il faut donc se mettre à la recherche d’un premier centre. Jonathan Danty est un taulier à ce poste depuis le début du mandat de Fabien Galthié. 29 sélections en Bleu, titulaire lors du quart de finale contre les Springboks, son expérience commune avec Fickou joue en sa faveur. Malgré tout, on ne peut pas dire qu’il soit au sommet de son art depuis quelques mois, malgré le bon début de saison du Stade Rochelais.

Le deuxième prétendant est Antoine Frisch, revenu au pays dans le but d’enfin accrocher des sélections en équipe nationale. Sa première tournée en Argentine a été plutôt convaincante et Galthié pourrait profiter des absences pour lui faire confiance et le tester avant le Tournoi. Plus jeune que Danty, il incarne un peu plus l’avenir du poste, au moins à horizon 2027.

Dans le groupe des 42

Derrière, des nombreux jeunes viennent taper à la porte du XV de France et attendent la moindre possibilité pour s’y engouffrer. Le premier nom auquel on pense est Émilien Gailleton. Présent lors de la préparation à la Coupe du Monde, le Palois se montre patient et fait ses armes en Top 14. Devenu un cadre de la Section, il est prêt à passer au niveau supérieur.

De leur côté, deux Toulousains espèrent recevoir un appel du staff des Bleus. En concurrence chez les Rouge et Noir, Pierre-Louis Barassi et Paul Costes rongent leur frein et ont de bonnes chances de participer aux rassemblements cet automne. L’un est titulaire chez le leader du championnat, l’autre a du punch et une insouciance folle. Tous les deux pourraient intégrer le groupe des 42 et montrer leur valeur au sélectionneur.

