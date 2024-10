VIDÉO. TOP 14. Teddy Thomas cartonne (encore) au centre et permet à La Rochelle de stopper l’UBB sèchement

À Marcel Deflandre, La Rochelle s’est rassuré en dominant l’UBB (32-22) dans un match qui a tenu toutes ses promesses.

Le Stade Rochelais a retrouvé sa fierté ce dimanche soir, après s’être pris une claque à Bayonne la semaine dernière (37-7). Cette fois, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui est tombée à Marcel-Deflandre, dans un match hâché par le sifflet de Tual Trainini (31 pénalités et 5 cartons au total).

Score final : 32-22 pour les Maritimes, qui ont mis fin aux espoirs bordelais d’un nouveau coup d’éclat après leur victoire à Toulouse. Un match à deux vitesses, avec une première mi-temps dominée de la tête et des épaules par les Rochelais, avant une réaction girondine en deuxième période, mais trop tard.

Dès le début du match, on a senti que ça allait être une sale soirée pour l’UBB. Les Bordelais étaient pris de vitesse dans tous les secteurs du jeu et étaient privés de ballons. (35% de possession). Yannick Bru avait prévu un « bomb squad » sur le banc avec 7 avants pour un trois-quart, Romain Buros. Mais voilà, la machine rochelaise était déjà lancée.

Le doublé de Teddy Thomas

Teddy Thomas, tout juste de retour de blessure, a de nouveau fait des merveilles au centre, les passes après contact fusaient, et La Rochelle déroulait son plan de jeu. L’UBB n’avait qu’à constater les dégâts. Premier essai signé Thomas à la 5ᵉ minute. Du classique, une bonne diagonale de Leyds, une défense bordelaise prise de vitesse.

Doublé de ce même Teddy Thomas à la 18ᵉ minute, sur l’aile cette fois. Derrière, Hastoy au pied rajoute quelques points pour calmer les Bordelais qui commencent à sentir que la soirée va être longue.

Carton Rouge de Moefana

Et ça ne s’est pas amélioré pour l’UBB. Sur un choc tête contre tête avec Jonathan Danty, Yoram Moefana prend un rouge direct à la 34ᵉ minute. Là, autant dire que c’était quasiment plié. La Rochelle continue de pilonner, les avants font le boulot, la mêlée prend le dessus et surtout les ballons portés font des ravages. Juste avant la mi-temps, les Rochelais se régalent avec un nouvel essai de Dulin. À 25-3 à la pause, on se disait que Bordeaux allait rentrer avec une valise.

La réaction des Bordelais

Mais l’UBB a de la fierté et a montré qu’elle n’était pas venue pour prendre une raclée sans réagir. Malgré l’infériorité numérique, ils ont profité d’un bon apport de leur banc pour enfin créer du jeu. Gazzotti et Uberti relancent les hostilités, et Matiu s’offre même un doublé. On a senti un frisson de panique chez les Rochelais quand les partenaires de Damian Penaud sont revenus à 25-15. Sauf que Brice Dulin, avec son expérience et sa malice, a tué l’espoir bordelais d’une belle manière. À cinq mètres de la ligne, il joue la pénalité à la main et plonge dans l’en-but sans prévenir. 32-15, circulez, y’a plus rien à voir. Le dernier essai de Matiu n’aura pas suffi pour changer l’issue du match.

Finalement, c’est une victoire importante pour les hommes de Ronan O’Gara, qui reprennent leur place sur le podium du Top 14, juste derrière… Bordeaux ! Toulouse se place en leader et le trio se détache déjà. Pour les Girondins, direction Chaban-Delmas pour affronter Pau la semaine prochaine. Quant aux Rochelais, ils iront défier Montpellier pour continuer sur cette lancée.