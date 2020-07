MHR - Johan Goosen poursuivi pour dommages et intérêts après un accident de tir

L'ancien joueur des Springboks, Johan Goosen pourrait avoir à dédommager l'un de ses amis suite à un accident impliquant un fusil de chasse.

Top 14 - Le MHR bientôt épinglé par les instances ? Le cas Goosen démasquéGoosen fait plus parler de lui pour des affaires exta-sportives que pour ses explois sur le pré. Pour rappel, la DNACG a ouvert une enquête il y a peu sur son salaire payé par Montpellier. Ce mercredi, la presse sud-africaine nous apprend que Johan Goosen est poursuivi en dommages et intérêts suite à un accident de tir survenu en 2017. Une réclamation de 9 millions de rands (473 622 d'euros) a été émise contre lui par son ancien ami Armandt Stoman, blessé à la jambe gauche durant l’action. L’ancien springbok est accusé d’avoir renié un accord visant à indemniser Armandt Stoman pour l’aider à couvrir ses frais médicaux, son salaire et la perte de revenus futurs. Son ancien ami a subi 11 opérations pour tenter de retrouver la pleine utilisation de sa jambe. L'ancien Racingman Johan Goosen tire accidentellement sur un amiAu moment de l’accident, le Montpelliérain manipulait un fusil de chasse lorsqu’un coup a été tiré. L’équipe juridique de Stoman a déclaré qu’un contrat verbal avait été passé entre les deux hommes. Johann Goosen aurait admis que c’était sa négligence qui avait conduit à l’accident et aux dommages subis par son ami. Pour cela, il se serait engagé à payer tous les frais médicaux de Stoman non couverts par l'assurance, ainsi que son salaire et toutes ses pertes de revenus liés au drame. Cependant, Goosen et son entreprise n’auraient payé son salaire que jusqu’au mois d’août de l’année dernière. Depuis le 1er septembre de l’année dernière, le contrat verbal n’est plus respecté, affirme-t-il. Le demi d’ouverture nierait toute existence d’un accord. Une nouvelle affaire qui pourrait coûter cher au Sud-Africain.