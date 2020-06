Top 14 - Le MHR bientôt épinglé par les instances ? Le cas Goosen démasqué

Derrière la signature de Johan Goosen à Montpellier pourrait se cacher un stratagème élaboré par plusieurs parties dont le club de Top 14.

Mohed Altrad sent-il le vent tourner à Montpellier ? Cette semaine, le président du MHR déclarait au Figaro qu'il ne pourrait plus être à la tête du club s'il était élu à la mairie de la ville. L'homme d'affaires a investi beaucoup de son temps et surtout de son argent dans l'équipe héraultaise. Sans pour autant avoir un retour sur investissement avec des titres. Comment l'histoire va-t-elle se terminer ? Pour l'heure, il est toujours engagé avec le club et pourrait avoir à nouveau à s'expliquer devant la DNACG comme le rapporte RMC ce mercredi. Pour rappel, Montpellier a été blanchi par le passé de dépassements du Salary Cap. La dernière fois, c'était à l'automne 2019 après avoir écopé d'une amende de 470 000 euros. Le sponsor maillot du XV de France va-t-il une nouvelle fois s'en sortir ? TOP 14 - Salary Cap : blanchi par la DNACG, le MHR n'en a pas (encore) fini avec les accusationsLe MHR est dans le collimateur du salary cap manager de Ligue qui enquête sur les salaires des joueurs. Et particulièrement ceux des joueurs sud-africains qui seraient bien loin (17 000 euros selon RMC) de ce qui se pratique ailleurs pour des joueurs de ce calibre. Lesquels ont en commun un agent, Gerrie Swart. Celui-ci a représenté Johan Goosen au moment de son départ du Racing 92. Ils auraient orchestré son retour en Afrique du Sud pour y vendre des salles de chevaux puis son retour en France du côté de l'Hérault. RMC explique qu'à l'époque, Goosen, élu meilleur joueur du Top 14 après le titre glané en 2016 avec la formation francilienne, voulait gagner plus. De son côté, Montpellier voulait recruter le joueur depuis longtemps.



Avant de racheter la clause de libération du Sud-Africain au Racing 92 pour 1,5 millions d'euros, le MHR l'aurait payé en utilisant "une démarche opaque pour faire transiter des fonds entre eux et le joueur." Goosen vendait du bétails à un éleveur "mais à des prix très gonflés". De l'argent venant de France mais qui transitait par la Suisse et Hong-Kong "via des sociétés écrans". Une manière détournée de payer Goosen "l'équivalent de ce qu'il aurait perçu au Racing". RMC aurait la preuve des transactions ainsi que des sms entre les différentes parties. Nul doute les rumeurs d'arrivée du meilleur joueur du monde 2019 Pieter-Steph du Toit à Montpellier ont fait tiquer le gendarme financier du rugby français. Et il entend bien "taper fort" après une longue enquête sur les agissements du club. Si d'aventure le MHR venait à être épinglé pour dépassement du salary cap, il pourrait bien évidemment faire appel.