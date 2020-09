MHR - Et si Montpellier ne récupérait pas Handré Pollard avant un an ?

L'ouvreur montpelliérain Handée Pollard sera absent plusieurs mois suite à une blessure lord de la seconde journée de Top 14.

Le début de saison de Montpellier est de plus en plus difficile. Lors de la première journée, ils se sont inclinés face à la Section Paloise sur un essai de pénalité. Ce week-end, ils se déplaçaient au Racing 92 pour se frotter à un concurrent direct. Mais c'est une nouvelle défaite pour les hommes de Xavier Garbajosa qui n'arrivent pas à lancer leur saison.

Top 14 - Le MHR a peut-être perdu Handré Pollard pour plusieurs mois [VIDÉO]

Le hic, en plus de la défaite, est la lourde blessure de l'ouvreur sud-africain du MHR. Handré Pollard a dû quitter ses partenaires à la 47e minute du match, et sur la même action Antonie Claassen inscrivait le 4e essai du Racing. Les images montrent une blessure au genou suite à une percussion de Chouzenoux, et le Springbok a dû sortir sur civière. Le MHR a confirmé dans un communiqué qu'il sera donc absent plusieurs mois à cause d'une rupture des ligaments croisés antérieurs. : "Suite au match de vendredi soir dernier qui opposait nos Cistes aux joueurs du Racing 92 à La Paris Défense Aréna, le club officialise l'absence pour plusieurs mois d'Handré Pollard victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs." Si une ligamentoplastie est faite, Handré Pollard pourrait ne pas revenir à l'entraînement avant 7 mois, et un an pour la compétition... Handré Pollard avait déjà inscrit 16 points et la saison passée, il était l'un des meilleurs réalisateurs du championnat avec 77 points en 7 matchs de Top 14. Début octobre, les Cistes recevront Castres pour inverser la courbe.