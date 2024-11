‘‘Mettez-la au Louvre’’, le monde du rugby salue la scénographie du Haka avant France - All Blacks

Tradition Maori indissociable des All Blacks, le Haka a été mis à l’honneur au Stade de France avec une scénographie inédite et splendide.

Si certains prédisaient bel et bien la victoire du XV de France face aux All Blacks (30-29), personne n’avait vu venir l’autre événement de la soirée. Ce samedi 16 novembre au Stade de France, le Haka de la sélection néo-zélandaise a eu le droit à une scénographie inédite et spectaculaire.

En effet, au moment où les Néo-Zélandais se sont rassemblés pour réaliser la célèbre danse guerrière Maori, les lumières du Stade de France se sont éteintes. Les seules sources de lumière encore visibles étaient les flashs des téléphones dans les tribunes, les éclairages bleu-blanc-rouge du toit du Stade de France et des spots pointant sur chacune des sélections.

Cette ambiance nocturne atypique a donné une saveur inédite à un spectacle qui est généralement déjà attendu des fans. Entamant le Kapo o Pango, un silence de cathédrale s’est fait ressentir dans l’enceinte dyonisienne. Seuls quelques bruits de cris guerriers, venant sûrement de supporters néo-zélandais ayant fait le déplacement, résonnaient.

Par ailleurs, certains internautes ont pensé que le silence était appuyé par un travail de la réalisation de TF1. Cependant, de nombreuses vidéos amateurs ont montré qu’aucun trucage n’avait été réalisé.

Après cette séquence, de nombreux médias du monde entier ont relayé la séquence, saluant la scénographie mise en place par la Fédération Française de Rugby. Par exemple, le site d’actualité néo-zélandais Stuff a indiqué que “le Stade de France s’était transformé en galerie d'art lorsque les All Blacks ont interprété le Kapo O Pango”.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont été nombreux à saluer la mise en scène. Certains évoquent “l’une des plus belles séquences de l’histoire du rugby” quand d’autres demandent : “Mettez-le au Louvre !”

Some of the best visuals of the All Blacks doing the Haka, with the help of French lighting expertise.

Courtesy of television screen shots. #FRvNZ #AllBlacks #ENGvRSA pic.twitter.com/G5LkSV1TqC — Lorenzo Davids (@UrbanLo) November 17, 2024

This surely has to be one of the greatest sporting photographs of the year. Such an amazing picture as the French players watch on as New Zealand perform The Haka. pic.twitter.com/M7Evet2yzd — James (@Surreycricfan) November 17, 2024

Credit to the French for staying silent while the @Allblacks were performing Haka. https://t.co/t8O4GRcZNE — Rio (@Rioza_5) November 17, 2024

D’autant plus, cette mise à l’honneur du Haka arrive après plusieurs évènements polémiques liés aux All Blacks. Cet été notamment, la danse guerrière de la sélection néo-zélandaise avait été copieusement huée par de nombreux fans sud-africains lors du Rugby Championship. Récemment, la performance néo-zélandaise avait été perturbée par le “Swing Low, Sweet Chariot” des supporters anglais avant Angleterre - Nouvelle-Zélande.

