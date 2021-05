Mauvaka le cyclope, Botia le coupable, Alldritt le sado'... Les notes des finales européennes

On a donné nos notes subjectives aux joueurs des finales européennes ce week-end. Un peu d'humour, un peu de sérieux, le tout à prendre avec du second degré !

Benoît Paillaugue 8/10 - En plus d’avoir sorti une grande partie derrière son pack à 915 barres, « La Paille » a su laisser passer les ballons quand il le fallait… Pas ultra-safe, mais malin, pour éviter les montées à tuer un sanglier de Nemani Nadolo et ses 137 kilos. Et nous, on aime les gens malins.

Momo Haouas et Ellis Genge 10/10 - Les deux pillards se sont livré une bataille dantesque lors de leurs 65 minutes sur le pré, que ce soit en mêlée fermée ou sur les contacts. Jusqu’à un bel accrochage, inévitable, lors du ballon porté emmenant à l’essai de Jasper Wiese. Quelques minutes plus tard, en sortant, les deux bougres se tendaient la main au moment de se croiser en bord de pelouse. Les valeurs du rrrrrugby comme on les aime. Et pour ça, c’est un 10 !

Alexandre Bécognée 7/10 - Cette fois, pas de blague. Ce gars-là est une pépite et, puisqu’on ne lui a vraisemblablement pas beaucoup dit lors de son parcours, on le lui répète, pour la 128ème fois lors de ces 2 derniers mois. Face à Leicester, Bécognée a vu qu’il lui restait encore à apprendre pour devenir une référence lors des matchs de très haut niveau, mais l’ancien montois a surtout une nouvelle fois prouvé qu’il était loin de faire tâche à ce niveau-là. Dense, vaillant, adroit, il est LE symbole du renouveau montpelliérain depuis le mois de mars.

PSA titré, Bismarck, les mauls anglais, les réseaux sociaux ont vibré pour Montpellier

Jasper Wiese 5/10 - La moyenne pour celui dont on parle pour être avec les Springboks cet été face aux Lions Britanniques. Tenue du ballon : 0/10 - Générosité et envie : 10/10 - Moyenne = 5/10



Arthur Vincent 6/10 - On va la faire courte puisque notre chouchou du MHR ne se souvient probablement pas de son match vu son KO subit en tentant de couper Moroni. Courage 10/10 - Technique de plaquage sur les montées en pointe 2/10 - Moyenne = 6/10

Jan Serfontain 7,5/10 - Mêmes caractéristiques que son compatriote Wiese, mais avec des mains en plus. Pour jouer au rugby, ça peut servir…

Bismarck Du Plessis 10/10 - Bismarck n’a joué que 25 minutes mais a tout de même récupéré un ballon au sol et conforté son statut de meilleur gratteur des Cistes cette saison. Et rien que parce qu’il est « le tronc d’arbre humain » pour Benjamin Kayser, et qu’il fêtait ses 37 piges ce samedi, il mérite d’avoir les félicitations de notre conseil de classe. Un peu de piston, ça fait jamais de mal.

Levani Botia 2/10 - On ne veut pas accabler Botia, que l’on sait plein d’envie et qui n’avait pour sûr pas l’intention de commettre le geste que l’on a tous vu sur Maxime Médard. Malheureusement pour lui, Leps a « tué » cette finale en manquant de maîtrise et en écopant d’un carton rouge dès la 26ème minute. Et si ses partenaires ont tenu la dragée haute aux Toulousains durant son absence, une tentative homicide - même involontaire - ne peut pas mériter plus qu’un 2/10. Par sympathie, on lui évitera les bagnes de l’Ile de Ré en attendant son jugement.

VIDEO. Champions Cup. Botia exclu de la finale après un plaquage ultra dangereux sur Médard

Gregory Alldritt 7,5/10 - En exclusivité, si vous ne l’aviez pas remarqué on vous dévoile le mantra du numéro 6 rochelais : « Greg, si tu ressors pas du match avec au moins un cocard, t’es qu’une merde ». Du coup, Alldritt est comme à son habitude ressorti de la rencontre avec le visage tuméfié. Au-delà de ça et passé la blague, Alldritt a une nouvelle fois été plein d’envie, de courage et de leadership face aux Toulousains. Et si on l’a senti dans le dur physiquement passé l’heure de jeu, c’est bien parce qu’il a énormément donné, à l’image de son énorme charge sur Rory Arnold en fin de première période. On ne connaît pas sa vie privée, mais vu sa dureté, on ne serait pas surpris que le numéro 8 international soit le seul garçon passé par Condom à ne pas mettre de préservatif pour copuler. Rugueux.

Will Skelton 6,5/10 - Certes, « l’homme trois-quart » a été un peu moins dominant qu’en demi-finale, mais il a quand même beaucoup agressé les Toulousains de toutes les manières possibles, pour ceux qui s’amusent à regarder les détails des phases de l’ombre. Son match mériterait donc un 6,5 malgré une faute grossière sur Ntamack. En plus de nous avoir conforté dans l’idée que notre prochain défi sur les réseaux serait de militer pour un octogone entre Will Skelton (2m03 pour 140kg) et Teddy Riner (2m04 et 138kg). Booba et Kaaris ? MDR !

Tawera Kerr-Barlow 8/10 - Probablement le meilleur rochelais de la finale. On le pensait cramé et diminué par des douleurs aux cervicales passée la 50ème minute de jeu ; eh bien le All Black aux 27 sélections nous a fait un joli pied de nez en dynamitant la défense toulousaine à plusieurs reprises en fin de match. Agressif au près comme en défense, il fut d’ailleurs récompensé par l’essai de l’espoir à la 73ème minute. Du grand Tawera. Du vrai Kerr-Barlow.

Cyril Baille 8/10 - « Le meilleur pilier gauche du monde » d’après Fabien Galthié, et quand Baille évolue comme face à La Rochelle, on est pas loin de le penser aussi. Bien que mis en difficulté par l’énorme axe droit rochelais en 1ère période, « Cissou » s’est repris dans l’épreuve de force au fil de la rencontre, tout en restant toujours autant dynamique et puissant ses prises de balle. Du (très) solide.

Jerome Kaino 7/10 - On a particulièrement apprécié son duel de champions avec Victor Vito. Comme durant la carrière sous le maillot des Blacks, l’aîné (38 ans) a pris légèrement le dessus sur l’ancien des Hurricanes. Un superbe contest en première période, une sureté impressionnante sur les renvois comme derrière sa mêlée. 'Thank you for the game, Jerome'.

Cheslin Kolbe 6/10 - Invisible durant toute la première période, on a même cru qu’il sirotait un verre avec les photographes du bord du terrain pour fêter le déconfinement. Mais Cheslin est malin, et c’était en fait juste pour se faire oublier des Rochelais et leur faire des frayeurs au retour des vestiaires. Le Kolbe du début de saison aurait peut-être marqué sur la passe au pied de Dupont, certes, mais il a aussi montré sur deux petits ballons qu’il en avait toujours plus sous la pédale que 99% des joueurs de la planète.

VIDEO. Champions Cup. Et Geoffrey Doumayrou sauva la patrie face à Cheslin Kolbe

Peato Mauvaka 10/10 - Cette note parfaite pas pour sa performance, qui aurait à quelque chose près mérité un bon 7,5/10, mais plutôt parce qu’il l’a réalisé avec un oeil fermé. Qui sait, l’étonnant Masivesi Dakuwaqa lui a peut-être donné quelques conseils en visio à la pause…

François Cros 8,5/10 - Factuellement et sans blague, probablement l’homme de cette finale. Un franchissement qui a donné le ton en tout début de partie, des plaquages cisaillants tout au long de la rencontre et le reste. Cros était partout. Vous pouvez lui rendre sa place en équipe de France : il a mis toute la concu’ dans le rétro.

Antoine Dupont 10/10 - "Ouais, vous êtes pas objectifs avec Dupont, Mafia Cassoulet, et nanani, et nanana". Peut-être, c’est vrai, mais rien que pour ses petits soucis avec les chronos’, il nous a refait notre après-midi. Change rien Antoine, les autres peuvent jacter, mais ont-ils 1 championnat, 1 CE, 1 titre de meilleur joueur du Tournoi et 1 de meilleur joueur européen à 24 ans, eux ? Hold my beer.

Juan Cruz Mallia 6,5/10 - Depuis son arrivée sur les bords de la Garonne, on croyait que c’était son hologramme qui avait signé, tant il était à des lustres de son niveau entraperçu avec les Pumas. En finale, ce n’était pas parfait, mais il est monté en régime au fil du match et surtout, a inscrit l’essai du titre. Alors on s’incline, et on remercie pour lui Zack Holmes de s’être blessé. Comme quoi la belle histoire du jour tient une nouvelle fois à rien.