VIDEO. Champions Cup. Et Geoffrey Doumayrou sauva la patrie face à Cheslin Kolbe

Au prix d'un superbe effort défensif, le centre rochelais Geoffrey Doumayrou a empêché Cheslin Kolbe de marquer en finale de la Champions Cup.

On joue la 45e minute de la finale de la Champions Cup. Le Stade Rochelais mène 12 à 7, mais joue à 14 depuis l'exclusion définitive de Botia pour un plaquage dangereux. Les Toulousains ont été bousculés dans le premier acte et n'ont toujours pas trouvé la faille dans la défense hermétique des Maritimes. Cependant, Dupont et ses coéquipiers sont revenus des vestiaires avec des intentions nouvelles. Comme celle d'aller plus chercher les Rochelais dans l'axe, car ils ont bien vu qu'ils montaient fort sur les extérieurs pour les empêcher de développer leur jeu. RESUME VIDEO. Un 5e titre historique pour Toulouse face à des Rochelais héroïquesC'est comme ça que Mauvaka a mis le feu dans la défense rochelaise avec un départ dans l'axe. Sans surprise, qui était au soutien à l'intérieur ? Antoine Dupont. Au milieu de plusieurs adversaires, il a vite compris qu'il n'irait pas en Terre promise malgré ses qualités de vitesse. Aussi a-t-il levé la tête et joué au pied pour son ailier Kolbe. Très discret dans cette finale, le Sud-Africain avait alors un boulevard devant lui. Cependant, il a choisi de laisser rebondir le cuir avant de s'en saisir puis de filer vers l'en-but. Mais le temps perdu a permis à Doumayrou de revenir sur lui comme un boulet. Un effort défensif payant puisqu'il a fait passer le Toulousain en touche avant qu'il n'aplatisse.