Matchs amicaux : qui va attaquer la saison de Top 14 le mieux ''préparé'' ?

L'été 2020 n'a pas été de tout repos pour les clubs de Top 14. Rares sont les clubs à avoir pu jouer tous leurs matchs de préparation.

A une semaine de la reprise annoncée du Top 14, tous les clubs ne sont pas au même niveau de préparation. Particulièrement impacté par la Covid-19, le Stade Français n'a pas été en mesure de jouer un seul match de préparation. La semaine prochaine, les Parisiens doivent affronter l'UBB. Il pourrait déjà être question de reporter le premier match de la saison 2020/2021. Cependant, le club de la capitale n'a pas été le seul impacté. De nombreuses formations ont dénombré des cas de coronavirus et ont été contraintes d'annuler un ou plusieurs matchs amicaux. On fait le point. Coronavirus : placé une semaine en isolement, le Stade Français sera-t-il prêt pour la reprise ?Seuls deux clubs ont pu jouer tous les matchs prévus : le Racing 92 et Pau. Les Franciliens ont fait la meilleure impression avec des victoires à plus de 30 points face aux Lyonnais et Brivistes. De son côté, la Section Paloise n'a remporté qu'un seul de ses trois matchs amicaux sur le score de 7 à 5 face au BO. Les autres formations de Top 14 ont toutes eu au moins une rencontre annulée à cause du virus. Ainsi des équipes comme Clermont ou encore Toulon ont dû se rabattre sur une solution interne. Une manière de préparer les corps au premier match officiel de la nouvelle saison. Brive a de son côté pu remplacer son match contre Paris en affrontant Valence-Romans.

On sait pertinemment que les matchs amicaux ne reflètent pas la forme actuelle des clubs. Mais il est toujours important de les jouer pour anticiper la reprise. C'est d'autant plus vrai cette année que les joueurs ont passé de longues semaines sans pouvoir avoir une vraie opposition. Le point positif c'est qu'en dépit de cette longue phase d'arrêt, les blessures ont été rares aussi bien à l'entraînement que lors des matchs amicaux. Alors que l'on craignait une vague de joueurs blessés. Reste à espérer que l'infirmerie ne va pas se remplir la semaine prochaine. Faut-il craindre une explosion des blessures aux ligaments et tendons à la reprise ?

Stade Français

Brive vs Stade Français : ANNULÉ

Toulon vs Stade Français : ANNULÉ

Racing 92

LOU vs Racing 92 : 26-35

Brive vs Racing 92 : 19-31

Montpellier vs Aurillac : 19-13

Stade Toulousain vs Montpellier : ANNULÉ

Brive

Brive vs Stade Français : ANNULÉ

Brive vs Valence-Romans : 20 -19

Brive vs Racing 92 : 19-31

Pau

Pau vs Aviron Bayonnais : 19-33

Biarritz Olympique vs Pau : 5-7

Pau vs Castres : 12-14

Clermont

Clermont vs UBB : 13-27

Clermont vs LOU : ANNULÉ

Aviron Bayonnais

Pau vs Aviron Bayonnais : 19-33

Agen vs Aviron Bayonnais : 19-19

UBB vs Aviron Bayonnais : ANNULÉ

Castres

Agen vs Castres : 5-7

Montauban vs Castres : ANNULÉ

Pau vs Castres : 12-14

LOU

LOU vs Racing 92

Clermont vs LOU : ANNULÉ

Toulon

Toulon vs Grenoble : 38-38

Toulon vs Provence Rugby : 47-5

Toulon vs Stade Français : ANNULÉ

Stade Rochelais vs Stade Toulousain

Stade Rochelais vs Agen : ANNULÉ

Béziers vs Stade Toulousain : 21-43

Stade Rochelais vs Stade Toulousain : 0-38

Stade Toulousain vs Montpellier : ANNULÉ

Agen

Agen vs Castres : 5-7

Agen vs Aviron Bayonnais : 19-19

Stade Rochelais vs Agen : ANNULÉ

UBB