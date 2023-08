Mais en fait, pourquoi n’a-t-on pas encore vu Isabelle Ithurburu et son mag rugby sur TF1 ?

Elle était supposée encadrer les performances des Bleus avant et pendant le mondial, pourtant son entrée en scène a été (légèrement) retardée.

La dernière fois que l’on a vu l’animatrice sur nos écrans afin de parler rugby, c’était pour la finale de Top 14 2022-2023. Quelques minutes après l’exploit de Romain Ntamack face au Stade Rochelais, l’iconique présentatrice du Canal Rugby Club faisait ses adieux à la chaîne cryptée.

Isabelle Ithurburu, un nouveau cap

Depuis, Isabelle Ithurburu a changé de cap et s’est dirigée vers un nouveau géant de l’audiovisuel français : TF1. Dépêché à l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, elle sera au cœur des foyers français. Elle débriefera les exploits de certains et les mésaventures de certain tout autour du mondial via un Magazine dédié.

Initialement, la présentatrice devait aussi prendre place pour les matchs de préparation des Bleus. Cependant, vous avez pu vous rendre compte qu’Isabelle Ithurburu n’était pas au rendez-vous de ce France - Écosse. Une rencontre perdue 25 à 21 par la France du côté de Murrayfield ce samedi 5 août.

Dans un rapide communiqué, relayé par le site Minute Sports, le directeur des opérations sports de TF1, Martin Tzara en explique la raison :

Isabelle Ithurburu sera à l’animation du magazine d’après-match sur le deuxième et troisième test-match. Sur le premier, il n’y aura pas de magazine en raison de l’horaire de la rencontre. En revanche, sur le dernier match contre l’Australie, il n'y aura pas d'après-match, mais un magazine d’avant match. Car, après la rencontre, nous serons contraints de rendre l’antenne pour le JT de 20h.”

À la rentrée, l’un des visages les plus connus et appréciés du rugby français se déplace sur les chaînes hertziennes. Au programme, elle prendra la suite de Nikos Aliagas dans l’émission hebdomadaire 50 minutes Inside. Mais non loin du ballon ovale, Isabelle Ithurburu a aussi pour mission d'encadrer l’aventure des Bleus jusqu’au sacre mondial. Tout du moins, on l’espère.

Une Coupe du monde aux nouveaux horizons

En parallèle, TF1 diffuse, comme à son habitude, un grand nombre de matchs de cette Coupe du monde de rugby. Organisée en France, l’intégralité des matchs de la compétition seront disponibles en clair. Les droits de diffusions ont été partagés entre la première chaîne, M6 et le groupe France Télévision. Peu habitué au rugby, le sixième canal de la TNT devra faire ses armes sur cet évènement majeur du sport français.

Par ailleurs, la quasi-totalité des matchs des Bleus sera diffusée sur TF1. Seul le groupe France Télévision aura l’honneur de diffuser un match des Bleus en dehors. Il s’agira de France - Namibie, à suivre le jeudi 21 septembre à 21h sur France 2. Toutes les rencontres à élimination directe seront retransmises sur TF1, à l’exception d’un quart de finale qui sera visible sur M6.

