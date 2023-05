MÉDIA. Clap de fin pour Isabelle Ithurburu à la tête du Canal Rugby Club

La présentatrice phare du Rugby sur la chaîne Canal +, rejoindra TF1 dès la saison prochaine.

Les fins de saison riment toujours avec période de transfert dans le monde du rugby. Le Canal Rugby Club va perdre (une fois le Top 14 terminé) l’une de ses titulaires indiscutables en la personne d'Isabelle Ithurburu. Celle qui occupe le poste de présentatrice évoluera la saison prochaine sous les couleurs de TF1.

Chère @IsaIthurburu, un grand merci pour ces 14 années de collaboration ! De tes débuts à INFOSPORT+ au grand show du CANAL RUGBY CLUB et jusqu'à la prochaine finale du TOP 14 le 17 juin, tu resteras un des visages du Groupe CANAL+.



Bonne route ! pic.twitter.com/DuPhqE7Mnk May 23, 2023

Son arrivée s’inscrit dans la volonté d'une couverture médiatique du rugby de la chaîne, comme l’explique Ara Aprikian dans un communiqué : “TF1 se positionne sur le long terme dans la couverture de grands événements de rugby. Nous retransmettrons les tests matchs du XV de France dès le mois d’août, avant de diffuser les plus belles affiches de la Coupe du Monde. En 2024 et 2025, nous retransmettrons la tournée d’automne du XV de France. Aussi, nous souhaitons constituer une équipe qui s’inscrive dans la durée, comme nous l’avons fait pour les grandes compétitions de football”.

Isabelle Ithurburu sera bien évidemment à la tête du Magazine de la Coupe du monde de rugby, mais remplacera également Nikos Aliagas à la présentation du magazine 50 Minutes Inside diffusé le jeudi sur la chaîne. Un crochet hors du monde de l’Ovalie qu’elle avait déjà tenté chez Canal+ en présentant les magazines Le Tube et Bonsoir !. Une aventure dont elle ne garde pas que des bons souvenirs comme elle l’explique dans L’Equipe : “Je me suis souvenue des conseils de personnes me disant qu'il n'y a pas plus fort et naturel que le sport. Dans le Tube, en traitant du monde des médias, je voyais de tout. C'est un spectacle... qui n'est pas toujours très beau à voir. Dans le sport, au moins, c'est sain. Je n'aimerais pas qu'un jour on dise « Isabelle, elle a changé… » ”. C’est donc un vrai défi que se lance la journaliste de 40 ans.

14 saisons chez Canal +

Une fidélité digne d’un Romain Sazy avec le Stade Rochelais ! Isabelle Ithurburu a rejoint le service des sports de la chaîne de Bolloré en 2011 après deux ans sur Infosport+. Elle les fait ses débuts "rugby" à Canal+ en co-animant (avec Eric Bayle) l’émission Jour de Coupe du Monde, comme quoi certaines choses se répètent. Depuis, elle est totalement rentrée dans le quotidien des fans de rugby en présentant successivement les émissions Samedi Sport, Jour de rugby, La Nuit du Rugby, et enfin depuis 2015 le Canal Rugby Club.

''Je suis en admiration devant ce sport'' : Isabelle Ithurburu clame son amour pour le rugby



Son importance dans le monde médiatique du rugby, Eric Bayle commentateur phare et directeur de la rédaction chargé du rugby de la chaîne Canal+, la résume parfaitement dans L’Equipe :

Avant, lorsque j'allais dans un stade, on me demandait : "Comment ça va, monsieur Bayle ?" Maintenant, c'est : "Elle n'est pas là, Isabelle ?”.

Les supporters de rugby l’adorent et aiment lui montrer comme le 9 mai 2014 lorsque les supporters toulousains scandent son nom à la mi-temps d'un barrage face au Racing 92.