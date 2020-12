''Je suis en admiration devant ce sport'' : Isabelle Ithurburu clame son amour pour le rugby

La journaliste de Canal + Isabelle Ithurburu s'est livrée sur France Bleu. Elle clame plus que jamais son amour pour le rugby.

C'est désormais un visage bien connu du microcosme rugbystique. Isabelle Ithurburu, 37 ans, l'une des figures de proue du ballon ovale sur Canal +, arpente désormais les différents terrains de France et de Navarre pour nous faire vivre au cœur de l'action les différents matchs de notre championnat. Invité de l'émission Planète Liza sur France Bleu, animée par Bixente Lizarazu, la Paloise de naissance s'est livrée à cœur ouvert sur le rugby, ce sport pour lequel elle s'est pris de passion en 1999, lors d'une certaine demi-finale entre les intouchables All-Blacks et la France remportée par les Bleus (43-31). Un engouement notamment transmis par son père : ''Nous ne sommes pas une famille de sportifs. Mes parents étaient épiciers, et travaillaient sept jours sur sept. Ils avaient leur épicerie dans le centre de Pau. Le seul sport qu'aimait regarder mon père était le rugby. C'est les seuls moments où il pouvait s'échapper de l'épicerie pour regarder, les samedis et dimanches après-midi le Tournoi des V Nations [...] Je trouvais très compliqué de regarder un match en entier avec lui. En 1999, lors de la demi-finale, il m'a arrêté, on était chez ma grand-mère dans les Hautes-Pyrénées, il m'a dit s'il y a un match à regarder, c'est celui-là. Les Blacks, c'est la meilleure équipe du monde, c'est la plus belle à voir jouer. On va perdre, mais tu vas voir ce que c'est que le vrai rugby, et finalement on a gagné. J'ai vibré comme jamais à l'époque et encore aujourd'hui devant du sport''.

Sa première grosse émotion rugbystique, Isabelle Ithurburu l'a donc vécu sur une chaise en bois chez sa grand-mère. La présentatrice du Canal Rugby Club, confie s'intéresser alors grandement à la balle ovale après ça, assistant notamment aux rencontres de la Section Paloise. Amatrice de basket ainsi que de boxe, amie de Boris Diaw, elle clame aujourd'hui plus que jamais son amour pour le rugby, le sport qu'elle aime tant : ''Je suis en admiration devant ce sport. Il n'y a pas un sport collectif en France aujourd'hui où on est prêt à se faire très, très, très mal pour son coéquipier, où on est prêt à mettre son ego de côté pour l'équipe. Je trouve ça beau. J'aime bien la boxe aussi. Il y a un côté dans le combat qui est noble. J'aime aussi le fait qu'au rugby, il y a tous les gabarits''.

Fierté basque

Aujourd'hui à Canal + donc, Isabelle Ithurburu n'en oublie pas ses racines. Née d'un père basque, elle s'est confiée sur une culture qu'elle admire : ''J'ai fait de la danse basque de 6 à 22 ans. D'ailleurs à 22 ans, j'étais monitrice en plus de danser. Cours la semaine, spectacle le week-end, on était accompagné par un chœur. C'était magnifique. C'est ce qui m'a le plus manqué quand je suis partie [...] J'ai tenté d'apprendre le basque. J'ai abandonné au bout d'un an parce que j'avais personne avec qui parler et c'était super compliqué.'' Une expatriée basque en terre béarnaise en quelque sorte. La journaliste, fervente admiratrice de Nathalie Ianetta, continuera à n'en pas douter à transmettre sa passion pour le ballon ovale à travers les différentes pelouses du Top 14.