L'Union Bordeaux-Bègles à la recherche d'un naming pour son stade !

L'Union Bordeaux-Bègles souhaiterait convaincre la mairie de Bordeaux pour obtenir le naming de son stade.

Le naming est une pratique de plus en plus courante, qui consiste à renommer son stade avec le nom d'un sponsor. Le but ? Financier, bien sûr. Et l'Union Bordeaux-Bègles aimerait en profiter. C'est pourquoi le club girondin, fraîchement battu en demi-finale du TOP 14 par le Stade Toulousain, lance une pétition. Son but : convaincre la mairie bordelaise de "la nécessité d'accorder le naming du stade Chaban Delmas pour permettre à l'UBB de traverser la crise et de continuer de grandir."

Sur son site, l'UBB précise que la saison va s'achever sur un déficit de 10 millions d'euros qui sera couvert, mais "pas suffisant pour maintenir le niveau sportif du club à moyen terme."

''Y'a des coups du sort qui sont toujours en faveur des Toulousains'', quand Urios charge l'arbitrage [VIDÉO]Or, la mairie de Bordeaux semble s'opposer à ce naming de Chaban Delmas malgré la volonté d'une "belle entreprise familiale 100% girondine - dont il est trop tôt pour dévoiler l’identité car elle changera bientôt de nom" intéressée pour donner son nom à l'enceinte.

D'où la pétition lancée, qui a déjà recueilli plus de 9500 signatures ! Alors, selon vous, ce naming serait-il une bonne solution pour voir un jour l'UBB prendre une nouvelle dimension ?