Licencié de l'UBB, et si Urios rebondissait à Marseille ? Des amateurs font le forcing pour !

Démis de ses fonctions par l'UBB, Christophe Urios est donc officiellement sans club, à ce jour. Et certains clubs l'ont bien compris...

Suiveurs assidus du microcosme rugbystique, vous n'avez pas pu manquer l'information : Christophe Urios a été limogé par l'UBB ce mercredi. En cause, ce sont notamment des désaccords avec son président Laurent Marti mais également une partie de son groupe qui sont évoqués. Un choc, alors que l'UBB restait sur 1 seule défaite sur ses 5 derniers matchs, mais aussi au nom de tout ce qu'a construit l'ancien manger du CO depuis son arrivée en Gironde en 2019. S'il divise, nul doute qu'un entraîneur de ce calibre ne manquera pas d'offres pour rebondir.

RUGBY. Top 14. Coup de tonnerre à Bordeaux ! Christophe Urios remercié avec effet immédiat !

D'ailleurs, certaines ont déjà commencé à affluer. En l'occurrence, le club marseillais du RCM a communiqué une offre à l'attention du manager de 56 ans sur ses réseaux sociaux. Pour sa première année en Régionale 3, le club basé dans le Nord de la ville verrait d'un bon oeil l'arrivée d'un tel entraîneur pour tirer le meilleur de son groupe. Comme on le comprend... Et s'il est néanmoins difficile de croire qu'Urios accepte d'aller diriger au plus bas échelon du rugby français, notez que comme toujours, les Marseillais ont su être convaincants et donner le sourire, dans leur post :