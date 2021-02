L'hommage émouvant des joueurs du LOU à Lionel, supporter disparu le matin même [VIDÉO]

Les Lyonnais ont tenu à rendre hommage à un fidèle supporter décédé avant la rencontre face au Stade Toulousain.

Le LOU s'est imposé ce samedi soir face au Stade Toulousain sur le score de 31 à 23. Une scène émouvante a eu lieu à la fin du match dans les tribunes, en présence de tous les joueurs du club rhodanien et du staff. En effet, un peu plus tôt dans la journée, le club apprenait que Lionel, supporter plus que fidèle du club et secrétaire du club de supporters le LOUnited, a disparu.

Outre cet hommage en fin de partie autour d'un siège, le président du club Yann Roubert a tenu à aller plus loin et à rendre un hommage digne à Lionel. Une plaque commémorative sera posée sur le siège qu'occupait Lionel à chaque match du club, et ce depuis des années. Lionel restera avec le LOU et ses supporters pour l'éternité.