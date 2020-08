Lettre ouverte à ''ce mec-là'' que l'on connaît depuis toujours

On a tous un mec comme ça dans notre vie et cette lettre ouverte lui rend grandement hommage.

Ce mec, il m’aide plus que je ne l’aide. Mes performances sur le terrain sont rythmées par mes émotions de la semaine passées, malgré le fait que sur un terrain, j’oublie tout au sifflet grâce à lui. Ce mec, c’est la personne qui m’aura apporté le plus de bonheur dans ma vie, et par opposition, le moins de déceptions. Même dans la défaite, il a trouvé une astuce pour me faire oublier l’échec, il appelle ça la 3e mi-temps !

Ce mec, il est dur tout en étant doux. Il n'aime pas les tricheurs, il est entier et plein de bonnes intentions, presque naïf, pur. Il ne te laissera pas sur le bas-côté, c’est le petit vieux qui s’arrêtera te prendre en stop là où des dizaines ne se sont pas arrêtés. Il te fait confiance aveuglement que tu sois cador ou novice du cuir, allant jusqu’à mélanger tout ça pour en faire une crème sûrement pas des plus délicieuses, mais la plus homogène possible. Dans une cour d’école, ça serait le petit Benjamin qui vient te chercher sur ton banc pour le match de foot.