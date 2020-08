Rugby Championship - Les Pumas frappés de plein fouet par la pandémie de Covid-19

En pleine préparation pour le Rugby Championship après 5 mois d’arrêt, les Pumas ont recensé 6 cas de coronavirus dans leurs rangs.

Cette semaine marque la troisième semaine de préparation de l’équipe argentine pour le rugby championship et elle n’a pas échappé à la pandémie. La fédération a décidé de tester tous les joueurs préparant le Rugby Championship. De ces tests sont ressortis 6 cas positifs dont le numéro 8 Javier Ortega Desio en plus du flanker Tomas Lezana, l’ailier Santiago Carreras, le centre Santiago Chocobares, le talonneur José Luis González et le pilier Federico Wegrzyn. Ils ont été testés positifs lundi et mardi et ont depuis tous été placés en quatorzaine.



Pour rappel, le Rugby Championship devrait avoir lieu en novembre et décembre. Les dates et lieux officiels ne sont pas encore fixés bien qu’il devrait se dérouler uniquement sur le territoire néo-zélandais. Tous les joueurs et membres du staff devront observer une quatorzaine à leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Cependant, on ne sait pas encore si les personnes testées positives pourront disputer le tournoi ou non. Pour l'heure, les autres nations de la compétition ont été épargnées. CORONAVIRUS - Pas de matchs à la maison pour les Springboks en 2020