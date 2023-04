RUGBY. TRANSFERT. Les clubs du Top 14 vont-ils commencer à faire leur marché à Brive ?

Alors que nous sommes à 5 journées de la fin du Top 14, Brive semble déjà condamné et la ProD2 inévitable. De ce fait, les autres équipes du Top 14 gardent un oeil sur les meilleurs joueurs corréziens !

Toulon vise deux joueurs

À la recherche d'un ouvreur et d'un joueur polyvalent dans sa ligne de trois-quarts, le tandem Azema-Mignoni semble avoir trouvé son bonheur. Ces derniers viseraient Enzo Hervé, le numéro 10 de Brive qui est en manque de temps de jeu cette saison, notamment avec la venue de Nicolas Sanchez. Le demi d'ouverture briviste serait alors une bonne alternative pour Toulon, qui laissera filer Ihaia West à La Rochelle la saison prochaine. Pour le joueur, c'est une solution idéale pour se relancer, après 5 saisons passées en Top 14. Ensuite, le nom du polyvalent Joris Jurand revient de plus en plus dans le Var. Ailier ou arrière, le joueur de 27 ans est contraint de regarder ses coéquipiers jusqu'à la fin de la saison, en raison d'une grosse blessure à la cheville survenue il y a quelques mois. En cas de descente, les deux Coujous poursuivront sûrement leur avenir en Top 14.

Clermont est aussi à l'attaque

Habitué à voir débarquer des joueurs de Brive chaque année durant ces dernières saisons, les deux clubs ont vu passer des joueurs ayant porté les deux maillots. L'année prochaine, ce sera une fois de plus le cas avec la venue à Brive d'Adrien Pélissié, mais également le départ de Corrèze d'Enzo Sanga, qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons en Auvergne. Ensuite, Esteban Abadie, joueur emblématique de Brive ces deux dernières saisons, intéresse bons nombres d'écuries du Top 14, dont l'ASM qui s'est positionné dessus. Le troisième-ligne de 25 a de nouveau signé avec Brive jusqu'en 2025, mais possède une clause libératoire en cas de descente en Pro D2 dans son contrat.

Encore des interrogations

Si le départ de Paul Abadie, demi de mêlée de Brive, vers Bordeaux est acté depuis quelques semaines, plusieurs nombres de joueurs ne sont pas encore fixés. Premièrement, le cas de Nicolas Sanchez est préoccupant, car l'ouvreur des Pumas sera en fin de contrat en juin. Il semble difficile pour le club corrézien de le convaincre de poursuivre l'aventure en Pro D2. De plus, les trois autres Argentins brivistes, que sont Axel Muller (29 ans), Rodrigo Bruni (29 ans) et Lucas Paulos (25 ans) n'ont toujours pas prolongé et pourraient bien décider de continuer leur carrière en Top 14. Pour le moment, aucune information n'a été divulguée. Ensuite, le pilier international de la Squadra Azzurra, Pietro Ceccarelli, qui compte 26 sélections, a reçu la certification JIFF, ce qui le place comme un élément rare sur le marché des transferts. Ce dernier pourrait donc rejoindre le MHR, qui est plutôt juste à ce niveau-là. Pour finir, les jeunes pépites brivistes, issues de la génération 2004 attisent les convoitises ! Mathis Ferté, Léo Carbonneau et Tom Raffy ont reçu des propositions, mais le CAB met tout en œuvre pour conserver sa jeune garde. Affaire à suivre.

