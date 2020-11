Les arbitres malgaches vous font réviser leurs gestes... et en musique [VIDEO]

A Madagascar, les arbitres n'ont pas hésité à donner de leur personne pour sensibiliser sur les signalétiques et gestes des arbitres... en musique.

S'il n'est plus possible de faire de troisième mi-temps depuis le début de la saison en France, il est encore possible d'entendre la chanson "Jerusalema" de Master KG, qui a fait son succès sur TikTok. Ne vous arrêtez pas là, il arrive parfois que l'on soit dépassé, mais cette chanson est un succès souvent repris par les clubs et joueurs de rugby français.

Pour surfer sur le buzz, les arbitres malgaches ont décidé de sensibiliser aux gestes et signalétiques du corps arbitral. Si le pays est sumis à des restrictions sur l'ensemble du pays concernant les manifestations sportives et culturelles notamment, certaines régions sont plus touchées que d'autres. Mais le rugby malgache est une source de bien-être pour le pays, et sans ballon ovale, il reste tout de même les arbitres qui rappellent qu'ils sont présents. On vous laisse réviser les gestes des arbitres en chanson, durant ce confinement.

Vidéo :

Merci à Sarah Harimanonjy pour la vidéo.