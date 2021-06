Les 6 dates clés de la carrière de Pascal Gaüzère.

Âgé de 44 ans, Pascal Gaüzère a décidé de mettre un terme à sa carrière. Retour sur cette dernière avec cinq dates clés.

La saison 2005/2006

Originaire de Montfort-en-Chalosse, Pascal Gaüzère évolue comme joueur en Fédérale 3 lorsqu'il découvre l'arbitrage. Il n'a que 21 ans. La suite est linéaire avec le concours du jeune arbitre remporté, et une progression telle qu'il ne passera pas par la case Fédérale 1. En 2004/2005, il découvre la Pro D2. Et dès l'année suivante, c'est le grand bain en TOP 14, à seulement 29 ans.

Bientôt, les rencontres européennes suivront. En 2018 et 2020, Gaüzère arbitrera notamment des 1/4 de finale de la compétition.

3 décembre 2010

C'est à cette date que le Landais d'origine officie pour la première fois sur la "grande" scène internationale, lui qui a déjà arbitré des rencontres chez les juniors comme la finale du championnat du monde U20 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La même année, il dirige l'autre grande nation de l'hémisphère sud face aux Barbarians.

La formation mythique compte ce jour-là sur un XV de légende avec (notamment) O'Connor, Rokocoko, So'oialo, Mitchell, Mealamu ou Giteau. En face, les Boks de Bakkies Botha ou Pat Lambie ne peuvent rien faire, et s'inclinent 26 à 20.

13 juin 2015

Trois ans plus tôt, il arbitrait sa première demi-finale de TOP 14 entre Toulon et Clermont. Ce 13 juin, il retrouve l'ASM pour sa première (et dernière) finale du championnat, au Stade de France. Sauf que ce jour-là, c'est le Stade Français qui est sacré champion, et l'emporte 12 à 6.

Dans sa carrière, Gaüzère aura dirigé deux barrages, six demi-finales et une finale de TOP 14.

Coupe du monde 2015

La même année, c'est la consécration. Le Tricolore, devenu professionnel en 2011, est choisi pour la Coupe du monde. Logique, pour celui qui a intégré le panel du 6 Nations la saison précédente (pour Italie - Angleterre, ndlr). Il arbitre quatre matchs : Australie-Uruguay, Nouvelle-Zélande-Géorgie, Afrique du Sud-Etats-Unis, et Argentine - Namibie.

Coupe du monde 2019

Preuve de sa régularité au plus haut niveau, Gaüzère est de retour quatre ans plus tard, au Japon. Pour - là aussi quatre rencontres comme arbitre de champ dont l'incroyable Fidji - Uruguay, qui avait vu les Sud-Américains s'imposer à la surprise générale.

Les autres matchs ? Ecosse-Samoa, Nouvelle-Zélande-Namibie et Australie-Géorgie.

26 juin 2021

C'est donc ce 26 juin que M. Gaüzère donnera son dernier coup de sifflet. Et le contexte s'annonce incroyable, puisque le Tricolore aura l'honneur d'arbitrer le premier match de la tournée des Lions Britanniques et Irlandais. Ce samedi, la sélection regroupant les meilleurs joueurs anglais, gallois, irlandais et écossais défie le Japon. Un dernier bel événement pour celui qui possède l'un "des plus beaux palmarès de l’arbitrage français", explique la FFR dans un communiqué. "L’institution fédérale est très fière de l’avoir compté parmi les siens au cours de toutes ces années."