Les 5 défis qui attendent Clermont en Top 14 cette saison

Notre loupe s’attarde sur l’ASM qui sort d’une saison certes acceptable, mais qui devra faire face à plusieurs enjeux. Voici les 5 défis auxquels les Clermontois seront confrontés !

Mettons les choses au clair de suite, l'ASM n'a pas eu à attendre le natif d'Ambily pour se faire une place au sommet du rugby français. Mais force est de constater que ce dernier a laissé une trace indélébile du côté de l'Auvergne. Et pour cause, Azéma, c'est un bouclier de Brennus, un challenge Européen, et deux fois finalistes du Top 14 et de la Coupe d'Europe en sept ans à la tête des Jaunards. Rien que ça ! Un habitué des matchs couperets, qui, même s'ils n'ont pas toujours tourné en sa faveur, prouve son efficacité en tant qu'entraîneur. Mais lorsque l'on a appris en fin de saison dernière qu'Azéma allait quitter son poste, une question a émergé dans l'esprit de tout le monde : qui pour le remplacer ? Et c'est finalement Jono Gibbes (qui connaît d'ailleurs bien la maison puisqu'il a entraîné les avants Clermontois de 2014 à 2017) qui a été choisi. Au-delà du simple fait que le départ d'un coach peut bouleverser tout un effectif, c'est l'un des tacticiens les plus performants et réguliers de ces dernières saisons qui met les voiles. Le défi sera de taille donc pour Clermont, qui devra réapprendre à gagner sans Azéma. À voir si les joueurs se sont bien adaptés à la méthode de Jono Gibbes, chose qui pourrait peut-être prendre du temps.

Si l'ASM a été aussi régulier les années passées, c'est en grande partie grâce à sa charnière tricolore, Parra-Lopez. Si les deux internationaux ont tenu la baraque saison après saison, le temps passe et ces derniers s'approchent de plus en plus de leurs fins de carrière. Même s'ils ne sont pas bons pour la maison de retraite, loin de là, il s'agirait tout de même pour les Clermontois de préparer le futur. Et si l'arrivée de Bézy la saison dernière confirme cette tendance, il en va de même pour le recrutement de l'ouvreur irlandais JJ Hanrahan. L'ancien pensionnaire du Munster vient en Auvergne pour concurrencer Lopez, avant de prendre définitivement sa place au fil du temps. Si le choix de prendre ces deux joueurs semble astucieux, il faudra néanmoins que ces derniers s'imposent dans le collectif : car les saisons précédentes nous ont prouvés qu'il y avait un Clermont avec, et sans Lopez. Ce facteur, qui peut s'expliquer néanmoins par l'absence d'un autre ouvreur performant côté Clermont, prouve tout de même l'importance de bien réussir la transition entre le Français et l'Irlandais. À voir si Hanrahan s'adapte bien en terre auvergnate.