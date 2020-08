L'Ecosse dévoile un nouveau maillot en hommage au premier match international [PHOTOS]

Le XV du Chardon a dévoilé son nouveau maillot pour 2020/2021. Il commémore le 150e anniversaire du tout premier match de rugby international.

Le nouveau maillot de l'Irlande 2020/2021 est loin de faire l'unanimité chez les fansAprès le maillot "bio lime" alternatif de l'Irlande, on pouvait craindre le pire. Que les supporters du Chardon se rassurent. Ce samedi, l'Ecosse a dévoilé sa nouvelle tunique pour 2020/2021. Du traditionnel pour le maillot que l'on devrait voir lors de la plupart des matchs. Du bleu marine pour un kit traditionnel qui voit une réintroduction des shorts blancs et des chaussettes bleues marquant "un retour à certains des kits écossais les plus emblématiques du passé", note la fédération. Mais la touche qui devrait plaire aux supporters, ce sont les bandes blanches et or au bout des manches. "L'incorporation de l'or dans le design commémore le 150e anniversaire du tout premier match de rugby international, joué entre l'Écosse et l'Angleterre à Raeburn Place à Édimbourg en 1871."

Pour sa tenue alternative, retour du blanc pour la première fois depuis 2017/2018.