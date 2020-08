Le nouveau maillot de l'Irlande 2020/2021 est loin de faire l'unanimité chez les fans

L'Irlande a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2020/2021. Une tunique dont les motifs ont surpris les supporters.

L'Irlande a présenté son nouveau maillot pour 2020/2021. Un maillot qui pourrait très bien être vu dès le 31 octobre au Stade de France face aux Bleus dans le cadre du Tournoi 2020. On y trouve des touches de noir sur le col et les manches. Mais la principale surprise vient du motif de blocs sur l'avant. Jusqu'ici, on avait été habitués à voir des tuniques sans design pour les sélections nationales. Cantebury a donc décidé d'innover. Mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Certains supporters n'ont pas caché leur déception sur les réseaux sociaux face à cette touche d'originalité.

Quand au kit alternatif, il est jaune et noir. Ce qui fait encore plus ressortir le motif. "Le maillot alternatif «bio lime» demande de l'attention, incarnant la jeunesse, le dynamisme et l'énergie tout en présentant le motif de bloc qui est synonyme de la nouvelle gamme. En y regardant de plus près, une impulsion d'énergie ondule à travers le maillot, un nouveau design pour une nouvelle ère du rugby irlandais", explique la Fédération sur son site. De quoi désarconner les plus fidèles supporters du XV du Trèfle.