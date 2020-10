Le temps pour David Pocock de raccrocher les crampons est arrivé

L'ancien troisième ligne et capitaine des Wallabies David Pocock a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière de joueur.

Presque un an jour pour jour après avoir pris sa retraite internationale, David Pocock a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Il ne retournera pas au Japon où il devait jouer sous les ordres de l'ancien entraîneur des Wallabies Robbie Deans avec les Panasonic Wild Knights. Né au Zimbabwe, le flanker aura défendu les couleurs de l'Australie à 83 reprises sur une période de 11 ans. "Il n'y a pas eu un moment ou une chose charnière qui m'a donné envie de prendre ma retraite maintenant, j'ai juste eu le sentiment que le moment était venu," a commenté le joueur de 32 ans.



Il avait quitté les Brumbies à la fin de la saison 2019 de Super Rugby puis mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde au Japon. Pays dans lequel il était resté à la faveur d'un contrat d'un an avec la franchise de Top League. Il ne rempliera pas, mettant ainsi fin à 15 ans de rugby pro où il n'aura pas été épargné par les blessures. Notamment aux genoux, en raison de son énorme activité dans les rucks, qui avait fait de lui le meilleur gratteur de ballon de la planète rugby. Crédit vidéo : Andrew Forde



Cependant, Pocock est décidé à s'investir dans l'ovalie. Déjà impliqué dans un nouveau programme en Australie-Occidentale qui vise à attirer davantage de jeunes vers le rugby, il travaille également sur le développement du jeu dans le pays qui l'a vu naître. Bien que le souvenir de la défaite 40 à 16 en quart de finale face à l'Angleterre au Mondial japonnais le hante toujours, le rugby lui a offert tellement plus. Et il souhaite en redonner une partie comme il le confie à rugby.com.au : "Je suis au point où je me sens incroyablement reconnaissant pour toutes les opportunités que j'ai eues et, à bien des égards, j'ai vécu un rêve d'enfance, [...] c'est le bon moment pour dire merci et profiter de toutes ces connaissances pour essayer de contribuer dans d'autres domaines." Très investi dans la cause environnementale et l'humanitaire, il va continuer son combat pour protéger la nature. "Notre bien-être est lié à la nature, nous faisons partie de la nature", confie-t-il à The Guardian.