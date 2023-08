Le saviez-vous : C'est un artiste français qui a dessiné le maillot des All Blacks pour la Coupe du monde

La Nouvelle-Zélande a choisi un artiste français, Fey The Wolf, pour créer le nouveau maillot des All Blacks. Ils le porteront lors de la Coupe du monde 2023.

Quand les All Blacks et Adidas ont révélé leur maillot pour la Coupe du monde de rugby 2023, personne n'a été surpris de voir que la tunique était noire. En revanche, les différents motifs représentant la fougère argentée de la Nouvelle-Zélande ont tout de suite attiré l'oeil. Au nombre de 15, "chacune tournée vers l'intérieur pour créer la marque «USO» ; un terme samoan signifiant frère, en l'honneur du lien entre les All Blacks", peut-on lire sur le site officiel de ces derniers.



Et celui qui est à l'origine du design, c'est l'artiste français Fey The Wolf. Choisi pour concevoir le maillot, il est décrit comme un "créateur underground de Paris". Un choix inattendu, reflétant l'intention d'Adidas de "perturber" l'univers des maillots de sport. Fey a lui-même d'ailleurs été surpris lorsque adidas l'a approché en 2021 pour collaborer sur le projet.





Cependant, son style minimaliste et sa préférence pour la couleur noire ont rapidement conquis les esprits. "Je me sens en confiance quand je porte du noir. Chaque jour, je me sens spécial et quand je vois des joueurs vêtus de noir, c'est pareil." Il s'est inspiré de l'ancien logo et des anciens maillots des All Blacks, tout en incorporant des éléments de la France comme les fougères qu'on peut trouver dans l'Hexagone, "afin de créer un design qui symbolise l'unité et la fraternité de l'équipe", nous explique Stuff.



Fey se souvient parfaitement de la première fois qu'il a vu les All Blacks. C'était en 2000 lorsque les Néo-Zélandais étaient venus en tournée en France et Italie. "J'avais 10 ans et mon père regardait le match contre la France. J'étais devant la télé, [en train de penser] qui sont ces types qui font le haka ?". Cette année-là, les Bleus avaient battu les Blacks 42 à 33. Il a fallu attendre 2021 pour que les Tricolores dominent à nouveau la Nouvelle-Zélande.

L'esthétique du maillot repose sur une palette de couleurs entièrement noire, qui agit comme un unificateur social et sur le terrain. La fougère argentée, symbole de la Nouvelle-Zélande, apparaît 15 fois sur le maillot, en référence aux 15 membres d'une équipe de rugby. Le col classique, façon polo, fait également son retour, répondant aux demandes des joueurs et des supporters.

L'implication des joueurs dans le processus de conception a été primordiale. Ils ont apporté leurs commentaires à chaque étape, façonnant ainsi le maillot qui les accompagnera lors de la Coupe du monde. L'objectif étant de créer un maillot emblématique qui transcende le rugby pour symboliser quelque chose de plus grand.

Son approche "inattendue" a permis de créer un design unique, reliant la France et la Nouvelle-Zélande, et faisant de ce maillot un symbole d'unité et de passion pour le rugby. Ce n'est pas la première fois que les All Blacks font appel à un artiste. En 2019, c'est l'artiste japonais basé à Paris Yohji Yamamoto qui avait été sollicité.