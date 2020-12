Le rugby se professionnalise dans le monde : l'Inde veut créer son championnat

L'Inde souhaite développer le rugby dans son pays en passant par un championnat local professionnel.

Les dernières informations sur le ballon ovale tournent autour du tirage au sort de la Coupe du monde 2023 en France, qui a eu lieu au Palais Brongniart à Paris. Si on connaissait les meilleures équipes mondiales engagées dans la compétition, il restait encore des inconnues. Un processus de qualification va permettre aux dernières équipes de participer au Mondial 2023, et on pourrait voir de nouvelles équipes faire leurs apparitions.

On vous parlait de l'Afrique 1, dans la poule française, qui pourrait aussi bien voir la Namibie comme le Maroc, le Kenya ou bien même l'Algérie. Du côté de l'Asie, le rugby, déjà présent, continue de se développer, et ce, de belle manière. Le Japon a ouvert la voie aux autres nations et la plupart ont décidé de prendre le filon du sport intégrateur. C'est le cas de l'Inde qui a "construit de très solides bases pour sa communauté du sport ovale chez elle en s'appuyant sur une croissance organique lent", comme le déclare Asie Rugby. Cependant, le niveau international est bien loin et la condition sine qua non des pays en développement est d'avoir un championnat fort.

Dans cette optique, Mahesh Mathai, président de l'Indian Rugby Football Union, commence à se pencher sur la création d'une ligue nationale professionnelle. La condition première à l'élaboration de ce projet est la viabilité sur les 3 à 5 prochaines années et les échecs des autres créations de ligues comme aux États-Unis est une aubaine pour l'Inde, afin d'éviter les mêmes erreurs. Pour l'instant, le rugby se professionnalise pour les joueurs internationaux à XV et à 7 comme l'indique Asie Rugby : "Les internationaux des sélections indiennes seront désormais payés". À petits pas de loup.