''Le rugby des ''Boks'' n’est pas ma tasse de thé'', l'oeil avisé de Pierre Villepreux sur la finale de la Coupe du monde

A l'heure de faire le bilan de cette Coupe du monde, l'ancien entraîneur du XV de France Pierre Villepreux revient sur la performance des Springboks.

RUGBY. Ça, les Boks le font mieux que tout le monde, de quoi inspirer le XV de France à la prochaine Coupe du monde ?Efficaces, réalistes et appliqués, les Springboks ont remporté leur 4e coupe du monde en dominant la Nouvelle-Zélande en finale. Si le jeu pratiqué par l'Afrique du Sud n'a pas passionné les foules, on ne peut que saluer la performance. Les Sud-Africains ont dû se coltiner l'Irlande, l'Écosse, la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande pour parvenir à leurs fins. Et si cela s'est souvent joué à un cheveu, comme souvent lors des matchs de très haut niveau, ils ont à chaque fois été du bon côté.

Presque un mois après la finale du Mondial, l'ancien international et entraîneur du XV de France Pierre Villepreux explique via le Midi Olympique que cette réussite n'est pas due au hasard. "Celle-ci s’inscrit par le respect, en attaque, d’une stratégie constante et patiente. Le jeu d’affrontement direct ou à une passe proposé est complété par un jeu au pied abusif. C’est bien cette stabilité stratégique, agrémentée de puissance quand ils sont en possession du ballon, et leur mobilité de replacement en défense, qui a permis ce sacre."

Si l'on a souvent vanté la préparation minutieuse de Fabien Galthié et du staff tricolore, que dire de celle de Rassie Erasmus et du sélectionneur sud-africain. Les Springboks ont pratiqué un rugby pour aller chercher le titre. Certes, ce n'est pas forcément le rugby que l'on aime voir, mais il leur a permis de remplir leur objectif.

"J’avoue bien sincèrement que le rugby des "Boks" n’est pas ma tasse de thé", confie Villepreux. Comme une partie des supporters, l'ancien technicien vibre plus aisément devant les lancements de jeu de la Nouvelle-Zélande. "Cette illustration d’un jeu plus enthousiasmant, ce sont bien les All Blacks qui l’ont produit sauvant ainsi le match de l’ennui."

Selon lui, s'il faut s'inspirer d'une performance à l'avenir, c'est celle des Néo-Zélandais qui doit prévaloir. "On ne saurait oublier que la popularité d’un sport devient durable quand il s’accompagne d’esthétisme et de dramaturgie." Bien évidemment, dans un cas comme dans l'autre, on parle ici d'un rugby de très haut niveau.

Pierre Villepreux considère à ce titre qu'il "serait préjudiciable que les éducateurs des jeunes s’en inspirent dans la formation initiale." Ce rugby où tout est calculé ne peut servir d'exemple. Il faut selon lui laisser aux joueurs une part de liberté afin qu'il puisse aussi s'épanouir et régaler les supporters. "Rester sur un jeu plus en conformité avec l’esprit des règles me paraît essentiel."

Alors que le rugby a connu de nombreux changements ces dernières années, il espère que le "rugby gagnant" [sera] le fruit d’un style de jeu à la mesure de la valeur des enjeux" lors prochaine édition de la Coupe du monde qui aura lieu en Australie. "Ceci implique pour le Vaisseau Amiral, représenté par "World rugby" de réfléchir à certaines règles, en tout cas à leurs aménagements et à l’arbitrage qui va avec." Après une Coupe du monde 2023 marquée par les polémiques, notamment arbitrales, on espère que le Mondial australien restera dans les annales pour la qualité du jeu proposé et non en raison de décisions contestées et contestables.