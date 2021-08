Le RCT dévoile son nouveau maillot ''Home'' inspiré de l’histoire de la ville

En partenariat avec la Marine Nationale, le Rugby Club Toulonnais dévoile son nouveau maillot.

Ce jeudi 12 août, le RCT a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2021/2022. Le club a publié une vidéo mettant en scène les joueurs en tant que militaires. Il est conçu par Nike, nouvel équipementier du club varois. Proposant des motifs camouflage, il met en avant l’histoire militaire de Toulon et de son port et “met en avant le caractère combatif des guerriers de la Rade”, selon le communiqué du club. Le maillot présente également une bande noir que l’on retrouve sur plusieurs des maillots historiques du RCT. Comme les précédentes années, le maillot pourra être floqué, nom et numéro, directement par le club.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont souligné la ressemblance entre la nouvelle tunique des rouges et noirs et d’autres comme celui porté par l’UBB pour la saison 2020/2021. D’autres comparaisons sont encore plus étonnantes, certains internautes soulignent les liens avec le design des maillots de rugby à XIII ou bien même celui d’un ancien maillot du club de foot de Manchester United, aussi réalisé par Nike.

Le RCT s'engage Super League ? — Battì (@battiscaffa) August 12, 2021