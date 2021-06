''Le Racing a le plus gros effectif du Top 14 avec le Stade toulousain, peut-être même au-dessus de Toulouse''

Pierre Berbizier se confie sur l'effectif du Racing 92 avant la demi-finale de Top 14 face au Stade Rochelais ce vendredi à Lille.

Top 14. Pourquoi ces phases finales sont inédites à plus d'un titreLa finale du Top 14 pourrait être totalement inédite si l'UBB et le Stade Rochelais se qualifient aux dépens de Toulouse et du Racing 92. Cependant, si ces deux derniers accèdent au match le plus attendu de la saison, ce sera également la première fois depuis plus d'un siècle qu'ils s'affrontent à ce stade. Il y a donc de quoi être excité. Surtout quand on voit les joueurs en présence de chaque côté. "Pour moi, le Racing a le plus gros effectif du Top 14 avec le Stade toulousain. C’est peut-être même au-dessus de Toulouse, sauf à la charnière", estime Pierre Berbizier via le Midi olympique. L'association Dupont/Ntamack possède non seulement la jeunesse, mais aussi le talent. Attention cependant à ce pas oublier l'expérience de leurs adversaires à l'UBB comme au Racing 92. "Sur ce match décisif, on a revu toute l’importance, toute l’expérience de Maxime Machenaud qui a été excellent".



Ce qui impressionne le plus au sein de la formation francilienne, et c'est encore plus vrai depuis l'arrivée de Gaël Fickou, c'est la ligne de 3/4. "Le potentiel est immense. Stratosphérique", lance l'ancien sélectionneur du XV de France et entraîneur du Racing. "Cette équipe a un collectif bien rodé. Cette équipe fait peur à tout le monde. Et c’est logique. [...] Très clairement, ça semble facile de jouer dans cette équipe du Racing. Les joueurs maîtrisent leur sujet." Faut-il pour autant déjà enterrer le Stade Rochelais ? "Ils ont franchi un nouveau palier". Ce serait oublier que les Maritimes ont atteint cette année la finale de la Champions Cup en battant notamment le Leinster. Un adversaire contre qui le Racing 92 s'est cassé les dents en finale de la Coupe d'Europe en 2018. Pour Berbizier, le rapport de force est donc assez équilibré, mais la pression est clairement sur les épaules des Ciel et blancs.



Les Franciliens, aussi impressionnants soient-ils sur le papier, semblent avoir du mal à conclure. Même sur un malentendu. Champion de France en 2016, ils ont échoué à trois reprises en finale de la Champions Cup. Malgré les moyens humains et financiers déployés, les titres ne suivent pas. "Et puis, avec cet épisode « Fickou » qui est venu renforcer encore un peu plus un effectif déjà très conséquent, ça crée quelques obligations. On parle des « supersoniques », des « stratosphériques », des « Galactiques ». Peu importe comment vous les appelez, mais tout ça, il faut le justifier, le concrétiser par des résultats probants. Le Racing a un statut à assumer." Le Racing 92 va-t-il lui aussi franchir un palier ou bien rester à quai ? Premier élément de réponse vendredi soir à Lille.