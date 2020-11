Le monde du rugby salue la victoire historique des Pumas sur les All Blacks

Ce samedi, l'Argentine a écrit une page de l'histoire du rugby mondial en battant pour la première fois les All Blacks dans le cadre du Rugby Championship.

Moment historique avec cette victoire de @lospumas contre les @AllBlacks



Magnifique 🙌🏼👏🏼 — Fred Michalak (@michalakfred) November 14, 2020

Incroyable exploit des Argentins ! Et deuxième défaites consécutives pour les NZ...Quelle émotion !! 👏🏼👏🏼#NZvsArg 🏉 — Damien Neveu (@damneveu) November 14, 2020

Llorando con uds @lospumas “Nunca mas fuertes que ante la adversidad”... Están locos y nos llenaron de orgullo una vez más — Gonzalo Quesada (@GonzaloQuesada) November 14, 2020

👏 Un grand bravo à notre talonneur @facu_bosch et les Pumas qui viennent de s'imposer, pour la première fois de leur histoire, face aux All Blacks 👏👏 https://t.co/kPC2EkdeGr Stade Rochelais (@staderochelais) November 14, 2020

The cohesion of this Argentina team - having not played together for a year - has been really brilliant. — Brian O'Driscoll (@BrianODriscoll) November 14, 2020

What a performance this is from Argentina!! Absolute scenes from the non playing members of the squad too!! — Richard Wigglesworth (@rwiggy9) November 14, 2020

Argentina défense is next level!!. What a gamme from the Los Pumas!! — nemzy (@nemani_nadolo) November 14, 2020