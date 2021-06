Le monde du rugby endeuillé par la disparition de Philousports : Avvèdeci l'ami

Philousports nous a quitté ce samedi 19 juin. Il était un grand amateur de tous les sports et notamment du rugby.

Il y a des nouvelles que nous ne souhaiterions jamais vous partager. Il y a également des personnes qui méritent de l'être. Philou, 49 ans, sévissait sur Twitter depuis des années avec son amour du sport et des Gifs. Suivi par plus de 263 000 abonnés, mais aimé par bien plus, il nous a quitté ce samedi 19 juin dans la journée.

Ce vendredi 18 juin, le twitto le plus célébre du monde du sport prenait en main les comptes des réseaux sociaux du Top 14, pour faire partager son amour et son phrasé bien connu. Il était ambassadeur du Top 14, mais surtout du rugby. Philousports devait de nouveau prendre en main les comptes du Top 14 pour la finale opposant le Stade Toulousain et l'UBB. Mais l'annonce de son décès en plein rencontre a éclipsé la joie et le bonheur d'un match de phase finale.

Derrière, les hommages se sont multipliés pour celui qui représentait la bienveillance sur Twitter. Football, basket, biathlon, rugby et surtout les prochains JO, Philou était un vrai amoureux du sport. Sa mytopathie l'empêchait de vivre les mêmes émotions que les pratiquants, mais il a réussi à faire vivre sa passion à des milliers de personnes. Aujourd'hui, Twitter est vide et le fameux "nenuit" habituel a été repris par le réseau. Philousports est ce que les réseaux sociaux peuvent permettre de meilleur : quelqu'un qu'on ne destinerait pas à grand-chose faire bouger ces mêmes choses. Ciao l'ami, le Rugbynistère tient à témoigner ses plus sincères condoléances à ta famille et tes proches. On te laisse sur l'émotion d'Isabelle Ithurburu avec qui tu partageais plus que le rugby : une vraie amitié.

𝙟𝙚 𝙣𝙚 𝙨𝙖𝙫𝙖𝙞𝙨 𝙥𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙘’𝙚́𝙩𝙖𝙞𝙩 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙖̀ 𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙢𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙚́𝙧𝙚𝙣𝙘𝙚, 𝙖𝙡𝙤𝙧𝙨 𝙟𝙚 𝙡𝙚 𝙛𝙖𝙞𝙨



Merci pour tout Philou 🤍 pic.twitter.com/hPaE5Rjuya — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 19, 2021

Vraiment dur de tweeter ce soir...

Mais on va le faire, parce que c'est ce que #Philou voudrait...



Envoyez vos meilleurs GIFs !#TweetCommePhilou — Canal Rugby Club (@CanalRugbyClub) June 19, 2021

« C’est ça que je veux être quand je serai plus là » poésie #Philou pic.twitter.com/djtQ6IfZIZ — 𝕐𝕔𝕒𝕣𝕖 (@ycare0) June 19, 2021