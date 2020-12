Le jeu concours est terminé, et les gagnants sont...

Vous avez été nombreux à participer au jeu concours France 2023 et nous vous en remercions. Les heureux gagnants ont été tirés au sort, les voici...

[CONCOURS] Tentez de gagner votre place pour le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2023 avec Ollivon, Ntamack, Dupont... et Jean DujardinLe jeu concours est donc terminé depuis 16H00. Il est l'heure d'annoncer les gagnants !

Si vous êtes dans cette liste, vous avez déjà reçu un email de notre part. Nous attendons votre réponse pour enregistrer votre victoire définitivement. Ne trainez pas : demain samedi 12/12/2020 à midi, si nous n'avons pas la réponse du gagnant, ce sera le second qui sera promu et repartira avec la victoire. Si le second n'a pas répondu, ce sera le 3ème, etc.

Les heureux premiers sont donc :

Clément Le Boëdec Mélanie Gouin Théo Pecherand Tiphanie Bourgeois Vincent Truchot

Encore félicitations à tous. Pour les 2e et 3e des lots surprises vous seront également remis.

A la prochaine pour un autre jeu concours !