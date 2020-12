[CONCOURS] Tentez de gagner votre place pour le tirage au sort des poules de la Coupe du Monde 2023 avec Ollivon, Ntamack, Dupont... et Jean Dujardin

Dans le cadre du partenariat entre Le Rugbynistère et France 2023, nous mettons en jeu une invitation au Palais Brongniart...

Un seul ticket. Un seul gagnant.

Un ticket, un seul accès. Par les temps qui courent, autant vous dire qu'il s'agit d'un réel privilège.

L'un des participants à notre jeu concours se verra remettre une invitation pour rejoindre Fabien Galthié, Raphaël Ibanez, Charles Ollivon, Romain Ntamack et Antoine Dupont au Palais Brongniart ce lundi 14 décembre. A leurs côtés, six ambassadeurs représenteront la culture et l'identité de la France, par leur talent dans les champs du cinéma, de l'architecture, de la mode, de la photographie, de la danse, ou encore la gastronomie : Yann-Arthus Bertrand, Jean Dujardin, Christian Louboutin, Alice Renavand, Guy Savoy, et Jean-Micle Wilmotte.

Comment participer ?

Rien de plus simple. Saisissez votre pronostic de tirage au sort pour la poule du XV de France, puis vos informations dans le champ de participation ci-dessous pour valider votre inscription. Le gagnant sera tiré parmi tous les participants. Bonne chance !